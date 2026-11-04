1987年にリリースされたシューティングゲーム！
タイトーの『イグジーザス』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で11月5日に配信決定！
ハムスターは11月4日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス イグジーザス』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 イグジーザス』を、「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年11月5日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『イグジーザス』は、1987年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。コズモファイター・ロビンを操作し、第四銀河系にはびこる謎の軍団をブラスターやミサイルで倒していこう。
アイテムによってパワーアップし、ロビンがターボジェット形態に変形したり、鳥型や犬型のアニマルロボットが出現して攻撃をサポートしてくれる。ステージの最後に待ち受ける巨大ロボットは、弱点のパーツを狙って撃破しよう。
■2026年11月5日の「アーケードアーカイバー」は『イグジーザス』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年11月5日は『イグジーザス』特集。
番組には、タイトーの外山氏とお林氏、石川氏に加え、新日本BGMフィルの市原雄亮さんと楽団員の面々も出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第630回 アーケードアーカイバー イグジーザススペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス イグジーザス
アーケードアーカイブス2 イグジーザス
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年11月5日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス イグジーザス』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 イグジーザス』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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