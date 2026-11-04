ハムスターは11月4日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス イグジーザス』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 イグジーザス』を、「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年11月5日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『イグジーザス』は、1987年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。コズモファイター・ロビンを操作し、第四銀河系にはびこる謎の軍団をブラスターやミサイルで倒していこう。

アイテムによってパワーアップし、ロビンがターボジェット形態に変形したり、鳥型や犬型のアニマルロボットが出現して攻撃をサポートしてくれる。ステージの最後に待ち受ける巨大ロボットは、弱点のパーツを狙って撃破しよう。

■2026年11月5日の「アーケードアーカイバー」は『イグジーザス』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年11月5日は『イグジーザス』特集。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏、石川氏に加え、新日本BGMフィルの市原雄亮さんと楽団員の面々も出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第630回 アーケードアーカイバー イグジーザススペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス イグジーザス

アーケードアーカイブス2 イグジーザス

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年11月5日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス イグジーザス』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 イグジーザス』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。