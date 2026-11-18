1984年に辰巳電子工業がリリースしたアーケードゲーム！

ハムスターは11月18日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス TX-1 V.8』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 TX-1 V.8』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年11月19日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『TX-1 V.8』は、1984年に辰巳電子工業から発売されたレースゲーム。前作となる『TX-1』を、より遊びやすく、グレードアップした内容となっている。マイカーが横転やスピンをした場合でも立て直せるようになっており、目の前の敵車をジャンプで飛び越すことも可能だ。

グランプリステージに登場する8つの国もすべて一新。各地の新しい景色を楽しみながらゴールを目指そう。

■2026年11月19日の「アーケードアーカイバー」は『TX-1』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年11月19日は『TX-1 V.8』特集。

ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第632回 アーケードアーカイバー TX-1 V.8スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス TX-1 V.8

アーケードアーカイブス2 TX-1 V.8

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年11月19日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス TX-1 V.8』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 TX-1 V.8』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

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