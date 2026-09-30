ハムスターは9月30日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス バルーンボンバー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 バルーンボンバー』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年10月1日。価格は、「アーケードアーカイブス」Switch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『バルーンボンバー』は、1980年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。高射砲を操作し、ふわりふわりと揺れながら移動する風船爆弾を破壊していく。

ただし風船爆弾の破壊は一筋縄ではいかない。爆弾の部分にだけ弾が命中するよう、狙いをつけて発射しよう。

もし風船の部分に弾が当たってしまうと、爆弾が落下して地上に穴をあけてしまう。高射砲は穴より先には進めず、移動範囲が狭くなってしまうので注意が必要だ。

■2026年10月1日の「アーケードアーカイバー」は『バルーンボンバー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年10月1日は『バルーンボンバー』特集。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演するほか、『バルーンボンバー』開発者の西角友宏氏と「ゲームセンターあらし」作者のすがやみつる先生のコメントを紹介予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第621回 アーケードアーカイバー バルーンボンバースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス バルーンボンバー

アーケードアーカイブス2 バルーンボンバー

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年10月1日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス バルーンボンバー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 バルーンボンバー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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