1980年にタイトーから発売されたアクションゲーム
『クレイジーバルーン』がSwitch 2／PS5／XSX|S／PC向け「アーケードアーカイブス2」で10月1日に配信！
ハムスターは9月30日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※XBOX Play Anywhere対応）向けに『アーケードアーカイブス2 クレイジーバルーン』を配信すると発表。配信日は2026年10月1日、価格は1100円だ。
現在配信中のNintendo SwitchまたはPlayStation 4向けの『アーケードアーカイブス クレイジーバルーン』をすでに購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの 『アーケードアーカイブス2 クレイジーバルーン』を330円で購入可能な所有者割引を利用できる。
『クレイジーバルーン』は、1980年にタイトーから発売されたアクションゲーム。左右に揺れ続ける風船を操作してイバラの迷路を進み、GOALへと向かおう。イバラが突然動いたり、画面全体がスクロールするなど数々の仕掛けが襲いかかる。
『アーケードアーカイブス2 クレイジーバルーン』では、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやりなおすことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能が充実。
また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあうことができる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。
■「アーケードアーカイブス」公式グッズ販売中！
Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」（アマゾン マーチ オン デマンド）にて、「アーケードアーカイブス」シリーズのTシャツをはじめ、長袖Tシャツ、トレーナー、スマホケースなどを販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。
▼アーケードアーカイブス公式グッズ情報
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「アーケードアーカイブス」配信日の夜19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて生配信している。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組なのでお見逃しなく。
▼YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
●第621回 アーケードアーカイバー バルーンボンバースペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス2 クレイジーバルーン
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※XBOX Play Anywhere対応）
配信日：2026年10月1日
価格：1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス クレイジーバルーン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 クレイジーバルーン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©HAMSTER Corporation
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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