4K/480Hz・16K/60Hzに対応！ 国内初認証のHDMI 2.2ケーブル、最大96Gbpsで伝送

エレコムは、11月上旬に最新規格「HDMI 2.2」に対応したUltra96 HDMIケーブル3製品を発売する。価格は1mが8,980円、1.5mが9,480円、2mが9,980円となる。国内初認証を取得したHDMI 2.2対応ケーブルとして、16K映像再生や高品位な音声伝送を求めるユーザーに向けた製品だという。
最大の特徴は、最大16K(15,360×8,640px)/60Hzに対応する高帯域設計にある。最大伝送速度は96Gbpsで、8K/240Hzや4K/480Hzといった高リフレッシュレート表示にも対応する。さらに、Dynamic HDRやDolby Vision、eARC、ゲームモードVRRに加え、音声と映像のズレを自動補正するLIP機能を搭載し、映画やゲームでの視聴体験をより安定したものにする仕様だという。
ノイズ対策としては3重シールドケーブル、金属シェル構造のコネクター、金メッキピンを採用する。信号劣化を抑えながら、HDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4にも対応しており、パソコン、ゲーム機、レコーダー、AVアンプ、サウンドバー、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど幅広い機器で利用できる。対応機器としてPlayStation 5/4も明記されている。
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