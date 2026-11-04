充電すると「しろちゃん」が目覚める！ 最大100W対応のUSB Type-Cケーブル、1,980円から

エレコムは、コネクター部のディスプレイに表示される「しろちゃん」の表情で充電状況を確認できる「しろちゃんディスプレイケーブル（USB Type-C - USB Type-C/100W/メッシュ）」を発売した。価格は1,980円から2,080円となる。USB Power Deliveryによる最大100Wの充電に対応し、スマートフォンやパソコン、タブレット、モバイルバッテリーなど幅広い機器で使える点が特徴だ。

新製品は、接続するとコネクター部のディスプレイにしろちゃんが現れ、充電電力の変化に応じて眠っている表情から目を覚ました表情まで段階的に変化する仕組みだ。眺めるだけで充電の状態を把握しやすく、見た目の楽しさと実用性を両立する設計となる。

ケーブル外皮には、やわらかさを重視した取り回しやすい構造に加え、傷に強いナイロンメッシュを採用する。最大480Mbpsのデータ転送にも対応し、eMarker搭載によって接続機器の電圧を自動調整するため、安定した充電がしやすいという。さらに、アルミニウム素材のコネクター、外部ノイズの干渉を抑える2重シールド、信号劣化を抑える金メッキピンなど、使い勝手と信頼性を意識した仕様がそろう。

ラインアップはケーブル長約1mと約2mの2種類で、カラーはブラックとホワイトの2色を用意する。