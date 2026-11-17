エレコムは、11月5日に東京・御茶ノ水ソラシティ カンファレンスルームで、招待制の製品展示イベント「ELECOM CREATOR MEETUP 2026」を初開催した。100名のインフルエンサーを招き、20,000点超の製品群から厳選した約240製品を展示した。イベントは、実際に触れて使い心地を確かめられる体験型の場として企画されたものだという。

会場は「WORK」「LIFESTYLE」「TRAVEL」の3エリアで構成され、ワークスペース向けにはマウスやキーボード、トラックボール、充電器、ドッキングステーション、ワイヤレス充電器などを並べた。とくにエレコム最大級のトラックボール「HUGE PLUS」や、手のひらサイズのマウス、エアダスターやクリーナーといった周辺アイテムも注目を集めた。来場者からは「こんな製品まで展開しているとは知らなかった」という驚きの声も上がったという。

暮らし向けのLIFESTYLEエリアでは、テスコム電機のヘアドライヤーやヘアアイロンも実演展示され、2026年9月発売の「プロテクトイオン ヘアドライヤー TD913A」も紹介された。丸みを帯びた独特の形状と、ツヤ出し・ストレートツールが特徴だ。さらに、ヘルスケア製品やリカバリーウェアなどもサイズやカラーをそろえて展開し、日常生活をより快適に整える提案を打ち出した。

TRAVELエリアでは、キャリーケース、パッキングキューブ、バックパック、モバイルバッテリー、三脚、ネックマウント、忘れ物防止タグなど、旅先やアウトドアで役立つ製品を紹介した。壁一面の空港風背景や、萌黄色をテーマにしたフォトブースも設置し、撮影体験とともにブランドの世界観を伝えた。エレコムは今回の反応を今後の製品づくりに生かす考えだという。