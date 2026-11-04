12個のローラーで足裏を刺激！ 医療機器認証のフットマッサージャー「HCM-FM01BR」発売

エレコムは、コンパクトな本体に回転する12個の指圧ローラーと可動もみ板を搭載した医療機器認証取得のフットマッサージャー「HCM-FM01BR」を発売した。価格は22,800円。

HCM-FM01BRは、足裏を刺激する指圧ローラーと、ふくらはぎを両側からはさみ込んで絞り上げる可動もみ板を組み合わせたフットマッサージャーだ。回転する12個のローラーが足裏のこりをほぐし、もみ板が脚の疲れに働きかける構成で、疲労回復や血行促進をサポートするという。医療機器認証を取得している点も特徴となる。

操作はシンプルで、自動コースとマニュアルコースを搭載する。自動コースでは速さと回転方向が自動で切り替わり、手軽に使える設計だ。マニュアルコースでは速さと回転方向を好みに合わせて設定でき、その日の疲れ具合や気分に応じた使い分けができる。さらに独立したヒーターボタンを備え、温めながらのケアにも対応する。

使い勝手の面では、クッションカバーを取り外して丸洗いでき、清潔さを保ちやすい。側面には持ち手を備え、持ち運びにも配慮した。対応サイズは足サイズ21cm～28cm、足幅8.5cm～10.5cm、ふくらはぎ周囲29cm～40cmとなる。