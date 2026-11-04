メモリ不足まだ続く　DRAM納期短縮も、供給は「非常に逼迫」

TrendForce

調査会社TrendForceは11月2日、週次レポート「Weekly Radar 008」で、DRAMの納期が19週に短縮したと伝えた。しかし、供給状況はいまだに「Very Tight（非常に逼迫）」と評価している。

同社の図表では、需給が均衡した状態の納期の目安を8週としており、19週でも2倍以上かかる。調達までの時間は縮まったものの、余裕のある供給には戻っていない。

特に供給が厳しいのは、主にサーバーで使うメモリーモジュール、RDIMMの32GBと64GBとされている。

現時点ではまだDRAM不足が解消したとはいえない状態だ。少なくとも32GB、64GBのサーバー用メモリーについては、納期の短縮と供給の逼迫が併存している。