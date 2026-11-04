米津玄師「Lemon」MVが10億回再生突破　日本語楽曲で史上初の快挙

米津玄師の公式サイトは11月4日、「Lemon」のミュージックビデオが3日23時08分にYouTubeで10億回再生を突破したと発表した。日本語の歌詞で歌われた楽曲のMVとしては初。

TBS系ドラマ「アンナチュラル」の主題歌として書き下ろされた楽曲。山田智和監督によるMVは2018年2月27日に公開され、約8年8ヵ月をかけて10億回の節目に達した。

記録に寄せたコメントで、米津は大きく広がった楽曲の受け止められ方に、今も実感が追いつかない胸中を明かした。発表直後には「あっこの曲がわたしの代表曲になるんですか？」と驚いたと振り返り、自分の狙いや心情を超えて曲が広まっていく戸惑いをつづっている。

また、自身を未知の景色へ導いた曲への思いを語り、ドラマ制作陣が丁寧に扱ってくれたことにも触れている。「アンナチュラル」主演の石原さとみ、脚本の野木亜紀子、演出の塚原あゆ子からも祝福のコメントが寄せられた。

なお、10億回再生を記念し、11月4日20時から公式YouTubeチャンネルで「Lemon」のライブ映像をプレミア公開している。