アララ、約7700万件のメールアドレス流出

アララは11月2日、メール配信サービス「アララメッセージ」への不正アクセスについて、約7700万件のメールアドレスが外部に持ち出されたと発表した。持ち出されたおそれがある分を含む、精査中の件数。10月31日にはサービスの提供をすべて停止し、再開時期は未定としている。
アララメッセージは、企業が顧客などにメールを配信するためのサービス。第三者はサービスのサーバーを経由して多数のサーバーに侵入し、データベースの内容を持ち出した。対象は契約企業が使うサーバー97台で、企業数は最大約380社と推計している。
流出した情報にはメールアドレスに加え、契約企業が登録した氏名、性別、生年月日、電話番号、会員番号、住所などが含まれる。項目は企業ごとに異なる。同社のサービスでは、クレジットカード番号は保有していない。
10月29日の第一報で公表した共用環境の被害も拡大した。対象は61社、メールアドレスは重複を除いて338万6187件に修正し、うち5社では氏名や会社名などを含む顧客データ最大41万1827件の持ち出しも判明した。
サービスは不審メールの送信にも悪用された。10月28～30日、2つの環境からクレジットカード会社を装うメールが最大約713万通送られた。送信先は第三者が外部から持ち込んだアドレスで、送信元は「news@arara.com」、件名は「利用内容確認のご依頼」「ご利用明細確認のご依頼」などだった。
アララは、不正に使われた認証情報の無効化や通信の遮断を実施。原因はWebサーバーの脆弱性に加え、システム環境の問題も関係しているとして調査を続けている。
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