【30日・31日限定】セブンのピザ、からあげが30％引き！ ハロウィンにも

セブン‐イレブンは10月30日・31日の2日間、店内調理品を事前注文できる「7NOW モバイルオーダー」で、対象商品が30％引きになるキャンペーンを実施します。



10月の金・土・日曜日を中心に開催してきたキャンペーンも、今回が最後のチャンスです。

【10月30日・31日限定】ピザ、ポテト、からあげが30％引き！

「7NOW モバイルオーダー」は、今年4月にスタートしたサービス。アプリで事前に注文・決済し、自分で指定したセブン‐イレブン店舗へ受け取りに行く仕組みです。

店内で調理する揚げ物やピザなどを事前に注文可能。大人数向けの「盛盛シリーズ」など、7NOW専用商品も用意されています。



10月30日・31日は、「7NOW モバイルオーダー」で対象商品が30％引きに。「お店で焼いたピザ」やフライドポテト、からあげなどがおトクになります。

▲【盛盛】若鶏のからあげ15個

1279.80円→895.32円

▲【盛盛】ミックスポテト（塩＆コンソメ風味）

810円→567円

▲【盛盛】揚げたこ焼き15個

1069.20円→748.44円

▲お店で焼いたピザ ふわもちマルゲリータ

780.84円→546.48円

▲お店で焼いたピザ ふわもち照り焼きチキン

880.20円→615.60円

▲揚げたて！フライドポテト

250.56円→174.96円

▲【倍盛】揚げたて！フライドポテト

501.12円→349.92円

実施日は10月2日～4日、9日～11日、23日～25日、30日～31日（10月16日～18日の金・土・日は対象外）。

からあげ15個なら約384円もお得

10月の最後のチャンス！

セブンでピザやからあげを30％引きで買えるチャンス！ 10月から週末を中心に開催してきたキャンペーンですが、今回の10月30日・31日が最後のチャンスです。



例えば「お店で焼いたピザ ふわもちマルゲリータ」は通常780.84円のところ546.48円、「揚げたて！フライドポテト」は250.56円のところ174.96円に。ピザなら234円ほど、ポテトなら75円ほどおトクになります。



さらに「【盛盛】若鶏のからあげ15個」は1279.80円→895.32円と、384円ほどおトク。

ハロウィンの集まりなどで、ピザや揚げ物をまとめて注文するのにもよさそうですね。気になる人はチェックしてみては。

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