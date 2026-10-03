すた丼屋、総重量500gのガリバタ丼！ “肉2倍盛り”も選べる

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は10月1日より、期間限定メニュー「ガリバタ醤油大とろホルモン丼」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売します。

バターがそそる！

“ガリバタ醤油”の「ホルモン丼」登場

ニンニクをきかせたすた丼でおなじみの「すた丼屋」から、パワフルな秋の新作が登場です。

▲ガリバタ醤油大とろホルモン丼 1390円

大とろホルモンと牛カルビを、特製の「バターすたダレ」で玉ねぎとともに炒め、約370gのご飯に盛り付け。

総重量は約500gで、仕上げに青ねぎ、バター、フライドガーリックをトッピング。ニンニク醤油の風味とバターのコクを肉のうまみと組み合わせた一杯です。

並の約3分の2量の「腹八分目」や、並盛の2倍の肉を盛り付けた「肉2倍盛り」、ご飯とおかずが別々の定食スタイルも用意されます。

▲ガリバタ醤油大とろホルモン丼 腹八分目 1290円

▲ガリバタ醤油大とろホルモン丼 肉2倍盛り 2090円

▲ガリバタ醤油大とろホルモン定食 1490円

肉もご飯もガッツリいきたい！

大とろホルモンの脂の甘みと牛カルビの肉のうまみに、ニンニク醤油とバターを合わせた今回の新作。



通常でも総重量約500gと十分にガッツリですが、さらに肉を2倍にした「肉2倍盛り」まで用意されています。ただでさえパワフルなのに、もっと肉を盛れるとは……さすがすた丼屋！

・発売日：2026年10月1日

※価格は税込み表記です。