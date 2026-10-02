ファミマに398円の紙パックワイン！ 250mlでちょい飲みによさそう

ファミリーマートは10月6日、プライベートブランド「ファミマル」から、イタリアのワインブランド「タヴェルネッロ」のオーガニックワインシリーズ「タヴェルネッロ オルガニコ」を発売します。

ファミマから赤・白のオーガニックワイン

250mlと1Lの2サイズ発売

ファミマル初の紙パック入りワインとして、「タヴェルネッロ オルガニコ」シリーズが登場します。

ラインアップは赤ワインの「プリミティーヴォ」と白ワインの「テッレシチリアーネ」の2種類。容量は250mlと1000mlの2サイズです。

いずれも有機栽培ブドウを100％使用し、有機JAS認証を取得。植物由来のポリエチレンを含む紙パック容器を採用し、従来の石油由来のポリエチレン容器と比べて、容器の原材料製造から廃棄までのCO2排出量を250mlで72％、1000mlで17％削減できるとしてます。

▲タヴェルネッロ オルガニコ プリミティーヴォ 250 398円

タヴェルネッロ オルガニコ プリミティーヴォ 1000 1399円

イタリア・プーリア州産の赤ワインです。ブラックフルーツやスパイス、ホワイトペッパーを連想させる香りが特徴だとしています。

ブラックチェリーのジャムやトリュフ、エスプレッソを思わせる風味が広がるといいます。アルコール度数は13.5％です。

牛ステーキやデミグラスソースのハンバーグ、ボロネーゼ、熟成ハードチーズなどとのペアリングを提案しています。

▲タヴェルネッロ オルガニコ テッレシチリアーネ 250 398円

タヴェルネッロ オルガニコ テッレシチリアーネ 1000 1399円

イタリア・シチリア州産の白ワインです。白い花や白桃、トロピカルフルーツを連想させる香りが特徴で、果実味と穏やかな酸味、ほろ苦さを感じられる味わいに仕上げたとしています。

アルコール度数は12.0％です。白身魚のカルパッチョや海老とアボカドのサラダ、しらすと大葉のペペロンチーノなどとのペアリングを提案しています。

398円から楽しめるオーガニックワイン！

紙パック入りなので、キャップを開けて飲みたい分だけ注げるのがうれしいですね。ワインをボトル1本開けるほどではない日も、250mlサイズなら気軽に楽しめそうです。

紙パック入りのオーガニックワインを、普段の食事と一緒に試してみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月6日

※価格は税込み表記です。