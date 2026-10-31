麦芽100％のエールビールが195円！ セブンの「エールズ」がリニューアル

セブン‐イレブンは11月4日から、サントリーと共同開発した「セブンプレミアム エールズ」の味わいとパッケージをリニューアルし、全国の店舗で順次発売します。
350ml缶と500ml缶をラインアップし、発売に合わせてセブン‐イレブンアプリでは、200万枚限定の20円引きクーポンを配信します。
セブンプレミアム「エールズ」が味わいとパッケージを一新
▲セブンプレミアム エールズ 350ml 195円
▲セブンプレミアム エールズ 500ml 266円
「セブンプレミアム エールズ」は、麦芽を100％使用したエールビールで、口に含んだ瞬間から広がるフルーティーでみずみずしい爽やかな香りを特徴としています。
麦の味わいを感じながらも穏やかな苦味が味わいを引き締め、かろやかな飲み終わりに仕上げています。アルコール度数は5.5％です。
パッケージも刷新し、白と爽やかな水色を基調としたデザインに変更します。「ココロ弾む香り！」という文字を配置し、明るく爽やかな特徴を伝えています。
■セブン‐イレブンアプリで20円引きクーポンを配信
セブン‐イレブンは11月4日から、セブン‐イレブンアプリで「セブンプレミアム エールズ」の20円引きクーポンを配信します。クーポンは200万枚限定です。
麦芽100％のエールビールが195円！
フルーティーな香りが特徴のエールビールを、350ml缶195円で買えるのはちょっとうれしいですね。
麦芽100％でこの価格なら、普段はあまりエールビールを飲まない人も試しやすそう。アプリのクーポンを使えばさらに20円引きになるので、気になる人はこの機会に飲んでみるのもよさそうです。
・発売日：2026年11月4日（順次発売）
※価格は税込み表記です。
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