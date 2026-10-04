【3日間】うな重が最大900円引き！ とんでん創業祭、海鮮丼なども特別価格

和食レストラン「とんでん」は11月6日～8日の3日間、創業58周年を記念した「創業祭」を北海道・関東の全店舗で開催します。

期間中は、看板メニュー「さざんか」を580円引きで提供するほか、海鮮丼やうな重、名物ジャンボ茶わんむしなどを特別価格で販売します。

ジャンボ北海道牛乳ソフトの増量や持ち帰り商品の割引、次回来店時に使える無料クーポンの発行も実施します。

とんでん創業祭で人気メニューがお得！

▲さざんか 通常価格2519円→1881円 ※580円引き

1989年の販売開始以来、親しまれてきた看板メニューです。鮨、北海道そば、天ぷら、茶わんむしを一度に楽しめます。

通常価格2519円のところ、創業58周年にちなんで580円引きで提供します。

▲うな重

関東店舗 通常価格3179円→2541円 ※580円引き

北海道店舗 通常価格3179円→2189円 ※900円引き

肉厚のうなぎをふっくらと香ばしく焼き上げ、うなぎの味を引き立てる特製ダレを使用しています。ご飯には「あきたこまち」または「ななつぼし」を使用します。

関東店舗では通常価格3179円から580円引き、北海道店舗では900円引きで販売します。

▲海鮮丼 通常価格2189円→1738円 ※410円引き

中とろ、かに、真鯛、あじ、えび、サーモン、いかの8種類の海鮮に、いくらをのせた海鮮丼です。

▲名物ジャンボ茶わんむし 通常価格759円→638円 ※110円引き

北海道産の卵とかつおだしを使用した、なめらかな食感が特徴の茶わんむしです。通常の茶わんむしの約3倍の大きさで、コーンや栗の甘露煮など10種類の具材を楽しめます。

▲ジャンボ北海道牛乳ソフト 385円

価格はそのままに、通常の1.58倍に増量します。香料を使用せず、素材のミルクの風味を生かした、とんでんオリジナルのソフトクリームです。

■持ち帰りメニューも特別価格に

▲お持ち帰り うな重

関東店舗 通常価格3121円→2494円 ※580円引き

北海道店舗 通常価格3121円→2149円 ※900円引き

▲お持ち帰り 海鮮丼 通常価格2149円→1706円 ※410円引き

▲お持ち帰り とんでん特製豚丼の具《冷凍》 通常価格842円→626円 ※216円引き

※一部店舗で販売中

▲お持ち帰り とんでん特製いか塩辛《冷凍》 通常価格1382円→1058円 ※324円引き

■次回来店時に使えるレシートクーポンを発行

さらに、創業祭期間中に利用すると、次回来店時に「ミニ北海道牛乳ソフト ビスケット添え」と交換できる無料レシートクーポンを1組につき1枚発行します。

発行期間：11月6日～8日

利用期間：11月9日～12月25日

うな重も海鮮丼もお得に！

人気メニューを特別価格で楽しめる3日間。店内でゆっくり食事をするのはもちろん、うな重や海鮮丼を持ち帰って自宅で味わうのもよさそうです。

食後のソフトクリームも増量されるので、お近くにとんでんがある人はお値打ちの機会ですよ！

・開始日：2026年11月6日

・終了日：2026年11月8日

※価格は税込み表記です。