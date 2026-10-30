【2日間限定】つけ麺700円！ 三田製麺所が18周年、油そば大盛無料も

つけ麺チェーン「三田製麺所」は11月3日から、創業18周年を記念した「18周年感謝祭」を開催します。

つけ麺を700円で提供するキャンペーンを皮切りに、油そばの大盛無料や期間限定の月見よだれ鶏シリーズ、過去最大級の超特盛つけ麺など、4つの企画を順次展開します。

開催期間は11月3日から12月27日まで。

■三田製麺所 18周年感謝祭 概要

開催期間：11月3日～12月27日

【第1弾】創業記念価格！つけ麺700円キャンペーン

開催期間：11月3日・4日

【第2弾】油そば大盛キャンペーン

開催期間：11月5日～12月27日

【第3弾】月見よだれ鶏キャンペーン

開催期間：11月16日～12月27日

【第4弾】過去最大級！1.8kg超特盛つけ麺

開催期間：12月1日～27日

【第1弾】創業記念価格でつけ麺が700円に！

▲つけ麺／特濃つけ麺 創業記念価格700円

11月3日・4日の2日間、公式アプリ会員を対象に「つけ麺700円キャンペーン」を開催します。

対象商品は「つけ麺」と「特濃つけ麺」で、創業記念価格の700円で提供します。

【第2弾】油そばの大盛が無料に！

▲油そば 並盛と同一価格で大盛無料

※辛味噌油そばも並盛と同一価格で大盛無料

11月5日～12月27日の期間、「油そば大盛無料キャンペーン」を実施。対象商品は「油そば」と「辛味噌油そば」です。

特製ダレと麺を混ぜ合わせて食べる油そばを、追加料金なしで大盛にできます。

対象店舗は一部店舗を除く全国の三田製麺所です。吉祥寺店、目黒店、有楽町店、ドーチカ店は対象外となります。

【第3弾】月見と旨辛ソースを楽しむ「月見よだれ鶏」シリーズが登場

▲月見よだれ鶏飯 350円

11月16日～12月27日の期間限定で、「月見よだれ鶏」シリーズを全国の三田製麺所で販売します。

ご飯と一緒に楽しめる「月見よだれ鶏飯」は、とろりとした卵黄と旨辛ソースを組み合わせたメニューです。

このほか、「おつまみよだれ鶏」や「トッピング鶏チャーシュー」もラインアップします。

▲おつまみよだれ鶏 280円

・トッピング鶏チャーシュー（4枚） 230円

【第4弾】過去最大級の「超特盛つけ麺」が登場！

12月1日～27日の期間は、過去最大級の麺重量を誇る「超特盛つけ麺」を期間限定で販売します。

濃厚な豚骨魚介スープと極太麺を組み合わせたつけ麺を、圧倒的なボリュームで楽しめる企画です。

通常のつけ麺に加え、特濃、鯛だし塩、旨辛など複数の味わいを用意します。対象店舗は一部店舗を除く全国の三田製麺所です。

なお、「あつもり」を注文した場合、麺を一度に盛り切れないときは、あらかじめ分けて提供することがあります。

対象商品：超特盛つけ麺／特濃超特盛つけ麺／超特盛鯛だし塩つけ麺／旨辛超特盛つけ麺／旨辛特濃超特盛つけ麺

対象外店舗：アリオ柏店／イオンモール座間店／晴海トリトン店／アリオ八尾店／イオンモールナゴヤドーム前店／イオンモール東浦店／THE OUTLETS広島店／イオンモール広島府中店

通常1000円近くのつけ麺が700円に！

まず注目は第1弾。11月3日・4日の2日間限定で、つけ麺を700円で提供します。



通常1000円近くするつけ麺（価格は店舗で異なる）が700円で食べられるのは、なかなかおトク！ しかも、通常の「つけ麺」だけでなく「特濃つけ麺」も対象です。公式アプリ会員限定なので、利用する人は事前に準備しておきたいですね。



その後も油そばの大盛無料や1.8kgの超特盛つけ麺など、気になる企画が続きますが、まずは11月3日・4日のチャンスをお見逃しなく！



・第1弾

開始日：2026年11月3日

終了日：2026年11月4日

・第2弾

開始日：2026年11月5日

終了日：2026年12月27日

・第3弾

開始日：2026年11月16日

終了日：2026年12月27日

・第4弾

開始日：2026年12月1日

終了日：2026年12月27日

※価格は税込み表記です。