【明日から】海鮮丼451円引き！ 3日間限定「創業祭」とんでん

和食レストラン「とんでん」は11月6日～8日の3日間、創業58周年を記念した「創業祭」を北海道・関東の全店舗で開催します。

期間中は、看板メニュー「さざんか」を580円引きで提供するほか、海鮮丼やうな重、名物ジャンボ茶わんむしなどが特別価格になります。



「海鮮丼」は451円引きに！ 以下が対象商品です。

11月6日～8日「創業祭」

特別価格&特別メニュー

▲さざんか 通常価格2519円→1881円 ※638円引き

1989年の販売開始以来、親しまれてきた看板メニューです。鮨、北海道そば、天ぷら、茶わんむしを一度に楽しめます。

▲うな重

関東店舗 通常価格3179円→2541円 ※638円引き

北海道店舗 通常価格3179円→2189円 ※990円引き

▲海鮮丼 通常価格2189円→1738円 ※451円引き

中とろ、かに、真鯛、あじ、えび、サーモン、いかの8種類の海鮮に、いくらをのせた海鮮丼です。

▲名物ジャンボ茶わんむし 通常価格759円→638円 ※121円引き

北海道産の卵とかつおだしを使用した、なめらかな食感が特徴の茶わんむしです。通常の茶わんむしの約3倍の大きさで、コーンや栗の甘露煮など10種類の具材が楽しめます。

▲ジャンボ北海道牛乳ソフト 385円

価格はそのままに、通常の1.58倍に増量します。

■持ち帰りメニューも特別価格に

▲お持ち帰り うな重

関東店舗 通常価格3121円→2494円 ※627円引き

北海道店舗 通常価格3121円→2149円 ※972円引き

▲お持ち帰り 海鮮丼 通常価格2149円→1706円 ※443円引き

▲お持ち帰り とんでん特製豚丼の具《冷凍》 通常価格842円→626円 ※216円引き

※一部店舗で販売中

▲お持ち帰り とんでん特製いか塩辛《冷凍》 通常価格1382円→1058円 ※324円引き

■次回来店時に使えるレシートクーポンを発行

さらに、創業祭期間中に利用すると、次回来店時に「ミニ北海道牛乳ソフト ビスケット添え」と交換できる無料レシートクーポンを1組につき1枚発行します。

発行期間：11月6日～8日

利用期間：11月9日～12月25日

※価格は税込み表記です。