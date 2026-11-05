【明日から】海鮮丼451円引き！ 3日間限定「創業祭」とんでん

和食レストラン「とんでん」は11月6日～8日の3日間、創業58周年を記念した「創業祭」を北海道・関東の全店舗で開催します。
期間中は、看板メニュー「さざんか」を580円引きで提供するほか、海鮮丼やうな重、名物ジャンボ茶わんむしなどが特別価格になります。
「海鮮丼」は451円引きに！ 以下が対象商品です。
11月6日～8日「創業祭」
特別価格&特別メニュー
▲さざんか 通常価格2519円→1881円 ※638円引き
1989年の販売開始以来、親しまれてきた看板メニューです。鮨、北海道そば、天ぷら、茶わんむしを一度に楽しめます。
▲うな重
関東店舗 通常価格3179円→2541円 ※638円引き
北海道店舗 通常価格3179円→2189円 ※990円引き
▲海鮮丼 通常価格2189円→1738円 ※451円引き
中とろ、かに、真鯛、あじ、えび、サーモン、いかの8種類の海鮮に、いくらをのせた海鮮丼です。
▲名物ジャンボ茶わんむし 通常価格759円→638円 ※121円引き
北海道産の卵とかつおだしを使用した、なめらかな食感が特徴の茶わんむしです。通常の茶わんむしの約3倍の大きさで、コーンや栗の甘露煮など10種類の具材が楽しめます。
▲ジャンボ北海道牛乳ソフト 385円
価格はそのままに、通常の1.58倍に増量します。
■持ち帰りメニューも特別価格に
▲お持ち帰り うな重
関東店舗 通常価格3121円→2494円 ※627円引き
北海道店舗 通常価格3121円→2149円 ※972円引き
▲お持ち帰り 海鮮丼 通常価格2149円→1706円 ※443円引き
▲お持ち帰り とんでん特製豚丼の具《冷凍》 通常価格842円→626円 ※216円引き
※一部店舗で販売中
▲お持ち帰り とんでん特製いか塩辛《冷凍》 通常価格1382円→1058円 ※324円引き
■次回来店時に使えるレシートクーポンを発行
さらに、創業祭期間中に利用すると、次回来店時に「ミニ北海道牛乳ソフト ビスケット添え」と交換できる無料レシートクーポンを1組につき1枚発行します。
発行期間：11月6日～8日
利用期間：11月9日～12月25日
※価格は税込み表記です。
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