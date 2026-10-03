2000万食売れたファミマ×「ぼんご」に新作！ まぐろ×卵黄の大きなおむすび

ファミリーマートは10月6日、おにぎり専門店「ぼんご」監修の新商品「大きなおむすび まぐろたくあんと卵黄醤油だれ」を全国の店舗で発売します。

累計2000万食突破の「ぼんご」監修シリーズに新作！

定番の手巻おむすび5品と比べて約1.5倍の規格重量がある「大きなおむすび」シリーズの新作。

2025年3月に登場した「ぼんご」監修シリーズは、2026年8月までの累計販売数が2000万食を突破した好評のシリーズです。

▲ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたくあんと卵黄醤油だれ 321円

好評だった「まぐろたたき」をリニューアル。ぼんごで人気の「卵黄醤油漬け」をヒントにした卵黄醤油だれを組み合わています。

まぐろたたきには、隠し味のマヨネーズとわさびの辛みを活かしながら、たくあんを加えて食感にアクセントをプラス。

醤油の旨味と卵黄のコクを感じるたれを合わせ、ふっくらとしたごはんと一緒に楽しめる一品に仕上げたといいます。

たくあんにはちゃんと理由があった！

まぐろたたきに卵黄醤油だれ、そこへたくあんという組み合わせ。ぼんごの女将・右近由美子さんによると、開発当初はまぐろたたきと卵黄醤油だれだけで進めていたものの、全体的に味がぼやけることが課題だったそうです。



そこで加えたのが、たくあん。食感にアクセントをつけることで、まぐろと卵黄の旨味も引き立つようにしたといいます。



なるほど、たくあんは食感を楽しくするだけじゃなく、まぐろ×卵黄という濃厚な組み合わせをまとめる役目もあるんですね。どんなバランスになっているのか、これは食べて確かめたくなります。

・発売日：2026年10月6日

※価格は税込み表記です。