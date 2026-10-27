折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第40回
アップル、「iPhone Duo」のディスプレー不具合認める 破損報告相次ぎ、交換などで対応へ
2026年10月27日 10時35分更新
アップルの「iPhone Duo」でメインディスプレーの破損が複数報告されている問題を受け、同社が不具合を認める声明を出した。海外メディア「9to5Mac」が10月26日付けで報じている。
報道によると、アップルは、iPhone Duoの一部でメインディスプレーに不具合が出ていると説明。問題が発生した場合はAppleCareに連絡し、交換等の対応を受けるよう案内しているという。
iPhone Duoを巡っては、メインディスプレーに線が入るなどの故障報告がネット上で複数件挙がっているほか、修理業者のiFixitの分解レポートでも、筐体内部の構造に関する問題が指摘されている。
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