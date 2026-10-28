au／UQのキャリアメールに障害　復旧見通し立たず

auおよびUQモバイルのメールサービス（いわゆるキャリアメール）で10月28日6時、障害が発生。同日11時現在も続いている。復旧の見通しは立っていない。
内容は当該メールサービスが利用しづらい、または利用できないというもので、影響範囲は全国に及ぶ。
同社は原因について、メール設備の処理負荷が高い状態が続いていると説明。現段階では不正アクセスは確認されていないとしている。
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auおよびUQモバイルのメールサービス（いわゆるキャリアメール）で10月28日6時、障害が発生。同日11時現在も続いている。復旧の見通しは立っていない。
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