ツイキャス、不正アクセスの痕跡を確認　緊急メンテナンスでサービス停止続く

ストリーミング配信サービス「ツイキャス」は10月28日、実施中の緊急メンテナンスで、不正アクセスの痕跡が確認されたことを公表した。

ツイキャスでは10月28日10時30分頃、システムの異常を検知。10時40分頃から緊急メンテナンスに入り、17時現在もサービス停止の状態が続いている。

同社は本件について、安全性を十分に確認した上で再開するため、慎重な調査を実施していると説明。復旧までは相応の時間を要する見込みだ。