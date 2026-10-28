パナソニックがリコール中のシェーバーで火災事故　リコール対象か確認を

消費者庁は10月27日、パナソニックがリコール中のシェーバーで、9月に充電中の火災事故が発生したことを明らかにした。

事故内容は、当該製品を他社製のUSBケーブルおよびACアダプターで充電した際、シェーバー本体とUSBケーブルの接続部が溶融する火災が起きたというもの。原因は調査中だが、本体とUSBケーブルの接続部が液体の付着によりショートを起こし、その発熱で周辺の樹脂が溶けた可能性があるという。

パナソニックでは今回事故を起こした製品を含む複数の製品で、加熱保護機能付きのUSBケーブルに交換するリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。

●リコール対象製品

■ラムダッシュ パームイン

品番：

・ES-PV6A

・ES-PV3A

製造期間：2023年7月1日～2024年5月9日

製造番号：230701～240509

■エントリーシェーバー3枚刃

品番：

・ES-RT4AU

・ES-RT1AU

製造期間：2023年3月1日〜2024年7月31日

製造番号：230301～240731