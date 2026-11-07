折りたたみスマホはについにアップルが参入！ 「iPhone Duo」が登場しました。実際に使ってみてまず感じたのは、初代モデルとは思えない完成度の高さ。操作に迷う場面がほとんどありません。折りたたみを「特別なもの」から「当たり前の選択肢」に変える1台。そう確信しました。

価格は256GBモデルの36万4800円からで、最上位の2TBモデルは57万4800円になります。

画面は閉じると5.4型、開くと7.6型。7.6型はiPhone史上最大のサイズです。チップはiPhone 18 Proと同じA20 Pro、背面カメラは4800万画素の広角と超広角の2眼構成。認証はサイドボタンに組み込まれたTouch ID（指紋認証）で、SIMはeSIMのみ。カラバリはナイトスカイとスターホワイトの2色です。