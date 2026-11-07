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アップル「iPhone Duo」
iPhone Duoは最初から完成度高くて驚いた！ 実際に使うとわかったアップル製品ならではの体験
2026年11月07日 22時30分更新
折りたたみスマホはについにアップルが参入！ 「iPhone Duo」が登場しました。実際に使ってみてまず感じたのは、初代モデルとは思えない完成度の高さ。操作に迷う場面がほとんどありません。折りたたみを「特別なもの」から「当たり前の選択肢」に変える1台。そう確信しました。
価格は256GBモデルの36万4800円からで、最上位の2TBモデルは57万4800円になります。
画面は閉じると5.4型、開くと7.6型。7.6型はiPhone史上最大のサイズです。チップはiPhone 18 Proと同じA20 Pro、背面カメラは4800万画素の広角と超広角の2眼構成。認証はサイドボタンに組み込まれたTouch ID（指紋認証）で、SIMはeSIMのみ。カラバリはナイトスカイとスターホワイトの2色です。
【目次】この記事で書かれていること：
iPhone Duoを購入する3つのメリット
1）開けば7.6型、閉じればパスポートサイズ
2）2画面ならではの使い方がよく考えられている
3）最新技術を詰め込みつつ、防水防塵も本格的
購入時に注意したい2つのポイント
1）36万円台からという価格
2）アプリの本格対応はこれから
🎬【3分で要約】アップル「iPhone Duo」動画解説
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