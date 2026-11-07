このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第262回

アップル「iPhone Duo」

iPhone Duoは最初から完成度高くて驚いた！ 実際に使うとわかったアップル製品ならではの体験

2026年11月07日 22時30分更新

文● スピーディー末岡／岡本　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
iPhone

アップル「iPhone Duo」

　折りたたみスマホはについにアップルが参入！ 「iPhone Duo」が登場しました。実際に使ってみてまず感じたのは、初代モデルとは思えない完成度の高さ。操作に迷う場面がほとんどありません。折りたたみを「特別なもの」から「当たり前の選択肢」に変える1台。そう確信しました。

次ページ：閉じても開いても便利に使えるのが折りたたみ

iPhone

折りたたんだときのサイズ感もかなりイイです

　価格は256GBモデルの36万4800円からで、最上位の2TBモデルは57万4800円になります。

　画面は閉じると5.4型、開くと7.6型。7.6型はiPhone史上最大のサイズです。チップはiPhone 18 Proと同じA20 Pro、背面カメラは4800万画素の広角と超広角の2眼構成。認証はサイドボタンに組み込まれたTouch ID（指紋認証）で、SIMはeSIMのみ。カラバリはナイトスカイとスターホワイトの2色です。

【目次】この記事で書かれていること：

iPhone Duoを使うメリットと注意点

iPhone Duoを購入する3つのメリット
1）開けば7.6型、閉じればパスポートサイズ
2）2画面ならではの使い方がよく考えられている
3）最新技術を詰め込みつつ、防水防塵も本格的

購入時に注意したい2つのポイント
1）36万円台からという価格
2）アプリの本格対応はこれから

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬【3分で要約】アップル「iPhone Duo」動画解説

Amazon.co.jpでチェック

アップル「iPhone Duo」

詳細を見る

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中