折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第39回
アップルから、一気に「iOS 27.2」が登場 Siri AIの日本語対応＆iPhone Duoでペンが利用可能に
2026年10月27日 07時55分更新
アップルは10月26日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 27.2」の配信を開始した。iPadOS 27.2、macOS Golden Gate 27.2の配信も同じく開始されている。
iOS 27.1を飛ばしていきなり登場したiOS 27.2の目玉は、なんと言ってもSiri AI！ より高機能で自然な会話ができるようになったSiri AIは、まず英語で先行して登場していたが、ついに日本語に対応。日本語のほかにもフランス語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語でも同じくサポートが開始された。なお、EU圏と中国では行政当局との関係もあり、現時点では利用できない。なお、Siri AIはApple Intelligence対応のiPhoneに対応している（iPhone 15 ProおよびiPhone 16以降）。
このほかにもiPhone Duoでは、早くもApple Pencil対応もスタート。大注目のアップデートと言えそうだ。
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