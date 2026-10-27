アップルから、一気に「iOS 27.2」が登場　Siri AIの日本語対応＆iPhone Duoでペンが利用可能に

アップルは10月26日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 27.2」の配信を開始した。iPadOS 27.2、macOS Golden Gate 27.2の配信も同じく開始されている。

iOS 27.1を飛ばしていきなり登場したiOS 27.2の目玉は、なんと言ってもSiri AI！ より高機能で自然な会話ができるようになったSiri AIは、まず英語で先行して登場していたが、ついに日本語に対応。日本語のほかにもフランス語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語でも同じくサポートが開始された。なお、EU圏と中国では行政当局との関係もあり、現時点では利用できない。なお、Siri AIはApple Intelligence対応のiPhoneに対応している（iPhone 15 ProおよびiPhone 16以降）。

このほかにもiPhone Duoでは、早くもApple Pencil対応もスタート。大注目のアップデートと言えそうだ。