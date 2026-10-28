Google Chrome、52件の脆弱性を修正　早めの更新を

グーグルは10月27日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む52件の脆弱性を修正した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・52件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-118306：FileSystemのメモリ破損

・CVE-2026-118331：FileAPIの不適切な入力検証

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-118357：FileSystemでの解放後使用

・CVE-2026-118318：V8での不適切なアクセス制御

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-118312：Paintでのメモリ破損

・CVE-2026-118338：Animationでの解放後使用

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：156.0.8078.73/.74

・macOS：156.0.8078.73/.74

・Linux：156.0.8078.73 ■モバイル版 ・Android：156.0.8078.73

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。