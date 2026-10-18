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TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL TAB A1 NXTPAPER」
このタブレットめちゃくちゃ見やすい画面が凄い！ハーフグレアで光を反射しないマットな質感、しかも文字も書きやすいNXTPAPER
2026年10月18日 17時00分更新
「タブレットってどれが正解なの？」
このタブレット、ぶっちゃけ、使う前は半信半疑でした。ところが電源を入れてみたところ、「ちょっと違うぞ」「意外とありなのでは……？」と、どんどんテンションが上がってきました。
まず、画面が圧倒的に見やすい。光を反射しないハーフグレアのマットな質感は、鮮やかな色彩という感じではないのですが、反射がなくていい。質感も紙そのもの。ペンを走らせれば、液晶特有のツルツル感とは無縁の心地よい摩擦が手に伝わり、手書きの楽しさが蘇ります。さらに驚くほど薄く、手になじむ扱いやすさ。
一度このディスプレイを体験してしまうと、「もう普通のツヤツヤ画面には戻れない……！」と、本気で欲しくなってしまう中毒性があります。
電子書籍を浴びるように読む人、お絵描きや手書き指示でクリエイティブに発想したい人、動画コンテンツを心ゆくまで楽しみたい人へ。あなたのデジタルライフをガラリと変える、まさに最強のタブレットです。
「TCL TAB A1 NXTPAPER」は、TCL独自のディスプレイ技術「NXTPAPER」を搭載した約10.9インチのAndroidタブレットです。
紙のような自然な質感と目へのやさしさを追求しながらも、通常のカラー液晶としての美しい発色となめらかな操作性を両立しています。読書から動画視聴、手書きのメモ作成まで幅広くカバーする、デジタルとアナログの良さを凝縮した注目の一台です。
【目次】この記事で書かれていること：
「TCL TAB A1 NXTPAPER」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）光が反射しない「マット」な画面が最高、液晶ならではのフルカラーと滑らかな動作
2）Androidタブレットとしても高機能
3）大容量バッテリーとスリム軽量ボディ
購入時に確認したい2つのポイント
1）ゲーム用途や表示特性、使用環境についての割り切り
2）スタイラスペンなど周辺機器のセット内容と追加予算
🎬【3分で要約】TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL TAB A1 NXTPAPER」動画解説
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