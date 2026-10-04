あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第245回
nubia「REDMAGIC Astra 2」
鳴潮をガチでやるならこのタブレットだろ！ 最強CPUに有機EL、水冷装備の究極タブレットで実際に遊んでみた
2026年10月04日 17時00分更新
スマホでも人気のオープンワールドRPG「鳴潮」のように、映像がすごくきれいで動きの激しいゲームを大きな画面で遊びたい。そう考えて高性能なAndroidタブレットを探すと、意外と選択肢が少ないことに気づきます。ディスプレーは高画質でも処理性能が足りなかったり、性能は高くても長く遊ぶと熱で動きが鈍くなったりと、満足できる製品になかなか出会えません。
そんな中、nubiaのゲーミングブランドREDMAGICが送り出した「REDMAGIC Astra 2」は、性能・画面・冷却のどれも最強クラスの、数少ない文句なしのAndroidタブレットでした。スマホより大きな画面でとにかく快適にゲームをしたい人に、オススメしたい1台です。
REDMAGIC Astra 2は、9.06型（2400×1504ドット）の有機ELディスプレーを採用したゲーム向けのタブレットです。CPUにはクアルコムのSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載し、本体内部で液体を循環させて熱を下げる水冷システムが最大の特徴です。バッテリーは8300mAhで、75Wの急速充電に対応。
OSはAndroid 16ベースの「REDMAGIC OS 11.5」です。日本での価格は12GB＋256GBモデルが13万9800円、16GB＋512GBモデルが15万9800円です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）最上位CPUと水冷、185Hz対応で重いゲームも思う存分楽しめる
2）スマホゲームにちょうどいい9型、363gで長時間でも疲れにくい
3）USB Type-C端子が2つ。充電しながらのプレイも、テレビへの出力も快適
購入時に確認したい2つポイント
1）約14万円からという価格
2）国内サポートの中身は事前に確認を
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