麦わらの一味とお店を経営！ Switch 2『ONE PIECE 海のごちそうレストラン』

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「ONE PIECE 海のごちそうレストラン」は、バンダイナムコエンターテインメントが2026年10月22日に発売した経営シミュレーションゲーム。Amazon.co.jpではNintendo Switch 2パッケージ版（Amazon限定特典なし）が、3495円で販売中です（10月23日現在）。

本作は、麦わらの一味と一緒にバラティエ2号店を経営するレストラン経営シミュレーションゲーム。サンジとともに新メニューを開発したり、200種類以上の家具で店内を自由にインテリアコーディネートできます。

作品おなじみの料理から悪魔の実の能力を活かしたメニューまで幅広く登場。その数なんと総勢400人以上の「ONE PIECE」キャラクターが集い、活気あふれる人気店を目指していきます。

サンジと料理開発！自分だけのオリジナルセットメニュー作成

作中の名物料理から悪魔の実を活かした特別メニューまで開発可能。自由に盛り付けや構成を決めて売り上げを伸ばせます。

200種類以上の家具で自分好みの海上レストランをコーデ

ホールケーキアイランドやエッグヘッド風のインテリアを自由に配置。内装を気に入ったキャラが常連になる楽しさもあります。

総勢400人以上のキャラクターが登場＆限定イベント発生

麦わらの一味をはじめ人気キャラが多数来店。ファンになってもらうことで、ここでしか見られない特別会話や交流が発生します。

まとめ：こんな「ONE PIECE」ゲームを待っていた！

おすすめしたいのは、「ONE PIECE好きな人」です。「ONE PIECE」のゲームと言えば、どうしてもド派手なアクション寄りのものばかり。本作ではそういったバトルはなく、海軍も海賊もお構いなしのレストラン経営を楽しめます。おそらく「ONE PIECE」ファンにとっては、唯一無二のゲームになるんじゃないですかね？

開発はドット絵の経営SLGを作り続けるメーカー・カイロソフト。温かみのあるドット絵で「ONE PIECE」キャラをこれでもかと再現・描画してくれています。以前発売した「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」では、コアなファンですら唸る細かなネタの作り込みを披露したことも。

「ONE PIECE」好きなら時間を忘れて熱中すること間違いなし！ ぜひこの機会にチェックしてください。