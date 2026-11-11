「時オカ」のこどもリンクがamiiboに！ ゲームと連動で特別なお面も

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任天堂が販売するキャラクターフィギュア「amiibo」の新商品として、「amiibo こどもリンク【時のオカリナ】」がAmazon.co.jpで2709円（9％オフ）で予約受付中です（11月11日現在）。

本製品は、先日発売され4日間で520万本売り上げた「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のこどもリンクをamiiboフィギュアにしたもの。amiiboの発売は2027年予定です。

精巧に作られたキャラクターフィギュアとしてコレクションやディスプレイを楽しめるだけでなく、対応するゲームソフトとNFC機能で連動。ゲーム内で特別なアイテムや追加要素を受け取ることができるなど、ファン必見のゲーム連動トイアイテムです。

『時のオカリナ』版こどもリンクをリアルに立体化

作中の姿を忠実に再現したファン垂涎のフィギュア。飾って眺めるコレクションアイテムとしても高い完成度を誇ります。

対応ゲームにかざして繋がるゲーム連動機能

Nintendo Switch 2 などの対応機器にかざすことで、ゲーム内で特別な効果や限定アイテムを獲得できます。「時のオカリナ」ゲーム内では、特別なお面が手に入ります。

コレクション欲を刺激するファン必携の公式グッズ

ゼルダの伝説シリーズのコレクションとして飾るのに最適。世界観を身近に感じられるゲーム連動フィギュアです。

まとめ：飾って良し使って良し！

おすすめしたいのは、「フィギュアを眺めるのが楽しい人」です。ゲームモデルを精巧に再現したamiiboは、コレクターなら作品の枠を越えて集めたくなる代物。

さらに本製品は、発売中のソフト「ゼルダの伝説 時のオカリナ」内で使うことで、特別なリンクのお面を獲得できます。装着するお面で細かいセリフ変化が楽しめる本作だけに、ファンなら確保しておきたいグッズです。ぜひお見逃しなく。