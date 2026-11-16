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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第382回

「GTA6」を遊ぶならPS5一択！ 日本語専用モデルがいま売れてます

2026年11月16日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」をチェック！
 

相対的にいま最も安い日本語PS5
「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」

　「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが販売するゲーム機です。Amazon.co.jpでは、5万5000円で販売中で、いま非常に売れています（11月16日現在）。

　売れている背景は、来たる11月19日に発売となる「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」をプレイするためというのが大きな理由と思われます。

　また、国内の主要ゲーム機で挙げるとNintendo Switch 2が5万9980円、Xbox Series X|Sが8万2480円～となっており、相対的に現在最も安いのがPS5という状況になっているのも売れている理由かもしれません。

「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」の特徴

超高速SSDと3Dオーディオによる圧巻の没入体験

　統合I/Oと超高速SSDが読み込み時間を大幅に短縮します。ハプティックフィードバックや3Dオーディオが臨場感あふれる遊びを支えます。

別売りディスクドライブの後付けにも対応する拡張性

　基本はダウンロード専用モデルながら、別売りのディスクドライブ装着に対応。購入後にディスク版ソフトや映像作品も楽しめます。

日本語環境に特化した仕様と充実のPS4後方互換性

　本体言語とアカウントを日本向けに最適化。最新PS5タイトルはもちろん、後方互換機能で対応するPS4のゲームも快適に遊べます。

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まとめ：「GTA6」を遊ぶならPS5

　おすすめしたいのは、「GTA6」を遊びたい人です。昨今のゲーム界隈では珍しく、PC（Steam）版が発売されないタイトルということもあり、遊ぶにはPS5かXbox Series Xかの2択となります。

　より快適に遊びたいのであればPlayStation 5 Proという選択肢もありますが、こちらは品薄で入手困難。そこはもう妥協するしかありません。もちろん、通常のPS5でもゲームは十分遊べるのでご安心を。

　ぜひ本製品と「GTA6」を同時に購入し、どっぷりとゲームの世界に浸ってみてはいかがでしょうか。

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PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only (CFI-2200B01)

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