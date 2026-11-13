軽くて暖かい冬の定番！ 洗濯機で洗えるチャンピオンのシェルパフリースジャケット

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

チャンピオンの「ジップジャケット シェルパフリース」は、柔らかい素材を用いたメンズ用上着です。Amazon.co.jpでは、6698円（28％オフ）などで販売され、売れています（11月13日現在）。

環境に配慮したリサイクルポリエステル100％のシェルパフリースを使用。毛足が長くふわふわとした柔らかい肌触りと上品な光沢が特長で、軽い着心地ながら多くの空気を含み高い保温性を発揮します。

ジッパー引手のロゴプリントもアクセントになっており、普段の街着や部屋着、冬場のインナーなど幅広いシーンで手軽に羽織れる定番の一着です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ふわふわのシェルパフリースで軽く暖かい着心地を実現

毛足が長く上品な光沢を持つフリース素材を採用。多くの空気を含むため軽量ながら保温性に優れ、柔らかい肌触りを楽しめます。

普段着からインナーまで幅広く使えるユーティリティ性

さっと羽織りやすいフルジップ仕様。日常のカジュアルコーデはもちろん、寒い日のアウターのインナーや部屋着にも重宝します。

洗濯機で洗えてお手入れ簡単なリサイクル素材を採用

環境配慮型のリサイクルポリエステル100％を使用。自宅の洗濯機で手軽に洗えるため、デイリーユースでも気兼ねなく使えます。

まとめ：ふわふわで暖かい

おすすめしたいのは、「冬向けのアウター」を探している人です。ふわもこ素材で肌触りが良く、軽いのに保温性に優れている一着です。

クリーニングに出さず、洗濯機で洗えるのもポイント◎。手軽に羽織れるので、肌寒い日の部屋着や、ちょっとしたお出かけに着ていくのにも向いています。ぜひセール中のこの機会に、購入を検討してください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。