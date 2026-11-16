Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第381回
透ける、光る、しかもおサイフ対応！ 6万円切りのNothingスマホ「Phone (4b)」に注目
2026年11月16日 16時00分更新
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個性的なデザインがキラリと光る
「Nothing Phone (4b)」
Nothing Phone (4b)は、イギリス発のメーカーによるSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpではホワイトを5万9800円で販売中です（11月16日現在）。
本製品は個性的なシースルーデザインと通知を光で伝えるGlyphバーを備えた端末。6.77インチの120Hz有機ELディスプレーや、Snapdragon 6 Gen 4、5200mAh大容量バッテリーを搭載しています。
OIS（光学式手ブレ補正）対応の5000万画素カメラや前後同時録画機能に加え、おサイフケータイ（FeliCa）やeSIM、IP64防塵防水にも対応した一台です。
「Nothing Phone (4b)」の特徴
内部構造が覗くシースルーデザインと光るGlyphバー
カメラ周りのディテールが見える透明パネルと、大切な通知や録画状態を光で知らせるGlyphバーが独自の魅力を放ちます。
OIS対応5000万画素カメラと前後同時録画に対応
光学手ブレ補正付きのメインカメラと超広角カメラを搭載。安定した4K撮影や、前後カメラで同時に撮れるデュアルビューも楽しめます。
6.77型120Hz有機ELとおサイフケータイなど充実の仕様
滑らかで明るい120Hz駆動のOLED画面と5200mAhバッテリーを内蔵。おサイフケータイやeSIM、Essential AIにも対応しています。
まとめ：ひと味違う見た目に惹かれる一品
おすすめしたいのは、「個性的なスマホ」を求める人です。カメラ周りのディティールをシースルーパネルで見られるのが個性的な一品。光学式手ブレ補正にも対応しているため、スマホのカメラを良く使う人にはとくにおすすめかもしれません。
画面サイズは大きめで、余裕のある大容量バッテリーも搭載。おサイフケータイにも対応しているため、日常使いにピッタリです。この機会にぜひ購入を検討してみてください。
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