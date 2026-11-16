透ける、光る、しかもおサイフ対応！ 6万円切りのNothingスマホ「Phone (4b)」に注目

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Nothing Phone (4b)は、イギリス発のメーカーによるSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpではホワイトを5万9800円で販売中です（11月16日現在）。

本製品は個性的なシースルーデザインと通知を光で伝えるGlyphバーを備えた端末。6.77インチの120Hz有機ELディスプレーや、Snapdragon 6 Gen 4、5200mAh大容量バッテリーを搭載しています。

OIS（光学式手ブレ補正）対応の5000万画素カメラや前後同時録画機能に加え、おサイフケータイ（FeliCa）やeSIM、IP64防塵防水にも対応した一台です。

内部構造が覗くシースルーデザインと光るGlyphバー

カメラ周りのディテールが見える透明パネルと、大切な通知や録画状態を光で知らせるGlyphバーが独自の魅力を放ちます。

OIS対応5000万画素カメラと前後同時録画に対応

光学手ブレ補正付きのメインカメラと超広角カメラを搭載。安定した4K撮影や、前後カメラで同時に撮れるデュアルビューも楽しめます。

6.77型120Hz有機ELとおサイフケータイなど充実の仕様

滑らかで明るい120Hz駆動のOLED画面と5200mAhバッテリーを内蔵。おサイフケータイやeSIM、Essential AIにも対応しています。

まとめ：ひと味違う見た目に惹かれる一品

おすすめしたいのは、「個性的なスマホ」を求める人です。カメラ周りのディティールをシースルーパネルで見られるのが個性的な一品。光学式手ブレ補正にも対応しているため、スマホのカメラを良く使う人にはとくにおすすめかもしれません。

画面サイズは大きめで、余裕のある大容量バッテリーも搭載。おサイフケータイにも対応しているため、日常使いにピッタリです。この機会にぜひ購入を検討してみてください。