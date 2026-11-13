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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第377回

おサイフケータイ＆IP69防水対応！ 日常使いに頼もしい「OPPO Reno13 A」

2026年11月13日 16時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「OPPO Reno13 A」をチェック！
 

日常使いにもってこい
「OPPO Reno13 A」

　Reno13 Aは、OPPOの販売するSIMフリースマートフォンです。Amazon.co.jpでは4万4364円で販売され、売れています（11月13日現在）。

　120Hz駆動の6.7インチ（約6.67インチ）フルHD+有機ELディスプレーと5800mAhの大容量バッテリーを搭載した端末。

　さらに、おサイフケータイ（FeliCa）やIP69＆IP68の高度な防塵・防水性能、米軍MIL規格準拠の耐久性も備えています。写真編集や文章作成をサポートする独自の「OPPO AI」も魅力の一台です。

「OPPO Reno13 A」の特徴

5800mAhの大容量バッテリーと45W急速充電に対応

　スリムな筐体に4年長寿命の5800mAhバッテリーを内蔵。45W急速充電に対応し、約30分で1％から44％まで素早く充電できます。

IP69＆IP68の最高水準の防塵・防水とMIL規格の堅牢性

　真水への浸水はもちろん80℃の高温水流噴射にも耐える防塵・防水性能を実現。MIL規格テストもクリアしており日常使いでも安心です。

写真の映り込み除去や文章作成もこなす独自のOPPO AI

　余計な写り込みを消す「AI消しゴム2.0」や「AI反射除去」、メッセージ作成を支援する「AIツールボックス」など便利機能が満載です。

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まとめ：タフで使いやすい一品

　おすすめしたいのは、「安くて高耐久なスマホ」を求めている人です。お値段が4万円台で、大容量バッテリー、IP69の堅牢性、おサイフケータイ（FeliCa）などが揃っているのが魅力です。

　ディスプレーも120Hz駆動のフルHD画質。最高級ではないにしろ、十分日常使い用として活躍できる端末です。この機会にぜひ、手に取ってみては。

Amazon.co.jpでチェック

OPPO Reno13 A 5G SIMフリー スマホ 本体 【OPPO公式店・国内正規品】 6.7インチ スマートフォン おサイフケータイ | フルHD+ 120Hz| 5000万画素| 5800mAh 45W急速充電| FeliCa対応| 指紋認証 顔認証| IP69&68防塵·防水| OPPO AI| MIL規格テストをクリア

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