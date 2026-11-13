「GTA6」を遊ぶなら“黒いPS5”という選択肢　ミッドナイトブラックの日本語専用PS5が予約受付中

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「PlayStation 5 ミッドナイトブラック 日本語専用」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが2026年11月19日に発売するゲーム機の新色です。Amazon.co.jpでは、5万5000円で予約受付中です（11月13日現在）。

通常のホワイトからブラックになった新モデル。PS2～PS4世代にとっては馴染み深い色です。性能はそのままで、高速ローディングやハプティックフィードバックなど、没入感のあるゲーム体験を提供します。

発売日の11月19日は、ちょうど世界が期待する超大作「グランド・セフト・オートVI」の発売日でもあります。すでにPS5を持っている人でも、自分専用の2台目として購入するのは全然アリ。もし初期型をお持ちの場合は6年経過しているため、買い替えを検討するタイミングかもしれません。

統一感を演出するミッドナイトブラックの本体デザイン

豊かな色合いのブラックを基調としたカラーを採用。別売りの同色コントローラーや周辺機器と美しく調和します。

超高速SSDと3Dオーディオが生み出す圧巻の没入体験

統合I/Oと超高速SSDが読み込み時間を大幅に短縮。ハプティック技術やアダプティブトリガーで臨場感あふれる遊びを味わえます。

日本語専用モデルならではの仕様と充実の後方互換性

日本のPlayStationアカウントと日本語環境向けに最適化。最新PS5ソフトはもちろん、対応するPS4のタイトルも楽しめます。

まとめ：やっぱり“黒”なんだよなぁ

おすすめしたいのは、「プレステは黒」な人です。部屋のインテリアを考えるにあたり、白か黒かは大分印象が変わります。「やっぱりプレイステーションと言えば黒色だ！」という印象が強い人は、とくに魅力的な製品となります。

日本語専用モデルは、日本国内で使う分にはなんのデメリットもありません。ディスクドライブが必要であれば追加で足せますし、値段も現状のゲームハードの中ではリーズナブルな方です。

ぜひ本製品と「GTA6」を同時に購入し、たっぷりとゲームの世界に浸ってみてはいかがでしょうか。