このノート、デスクトップ級！ Ryzen 7＆RTX 5070 Ti搭載「MSI Raider A16 HX」

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Raider A16 HX B8Wは、MSIが販売するノートPCです。Amazon.co.jpではタイムセール中で、43万9800円（14％オフ）で販売されています（11月13日現在）。

本製品は、AMD Ryzen 7 8840HXとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載したMSIの16型ハイエンドゲーミングノートPCです。32GBメモリと1TB SSDに加え、WQXGA解像度で240Hz駆動の高速ノングレア液晶を採用しています。

強力な冷却機構やUSB4、Wi-Fi 6E、2.5Gbps有線LAN、RGBバックライトキーボードも備え、シビアなeスポーツや動画編集まで妥協なくこなせます。

Ryzen 7＆RTX 5070 Ti搭載で重量級ゲームも快適

デスクトップ級CPUと最新GPUの組み合わせにより、高画質設定の最新ゲームや重いクリエイティブ作業も滑らかに動作します。

240Hz駆動の16型WQXGA液晶で一瞬の勝機を逃さない

高精細な2560×1600解像度とリフレッシュレート240Hzに対応。激しい動きも残像を抑えて鮮明に映し出します。

強力な冷却構造と2.5GbE・Wi-Fi 6Eによる安定環境

優れた排熱性能で高負荷時も性能を維持。高速な2.5Gbps有線LANやWi-Fi 6E、USB4など拡張性も充実しています。

まとめ：eスポーツも動画編集も！

おすすめしたいのは、「圧倒的な処理性能」を求める人です。デスクトップ並のCPUとGPUを搭載し、重い動画編集やAAA級のゲームなども快適に処理できます。

FPSなどのゲームでは、機材の性能差で一瞬の攻防こそがアドバンテージにもハンデにもなりえます。「勝ち」を拾いたい人は、ぜひ高スペックなPCの購入を検討してみては。