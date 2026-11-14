雨の日も安心、濡れない＆滑らない！ アディダスのゴアテックスシューズが25％オフ

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アディダスの「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレイルランニングシューズ。Amazonでは25％オフセールを開催中で、1万1545円（コアブラック 27.5cm）などで販売されています（11月13日現在）。

このシューズは防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンと補強アッパーを採用し、雨天や湿った山道でも足元をドライで快適に保ちます。

強いグリップ力を発揮するラグ付きTraxionラバーアウトソールを備え、トレイルランやハイキングから悪天候時の街履きまで幅広く活躍する一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX採用で雨やぬかるみでもドライな履き心地

優れた防水透湿性を誇るGORE-TEXを搭載。湿った森の小道や雨天の街中など、悪天候下でも水分の浸入を防ぎつつ蒸れを軽減します。

多様な地形で高いグリップ力を発揮するTraxionソール

凹凸のあるラグ付きTraxionラバーアウトソールを採用。岩場や不整地、濡れた路面でも地面をしっかり捉え安定した歩行を支えます。

耐久性に優れた補強アッパーと快適なクッショニング

オフロードの衝撃に耐える補強アッパーと適度なクッション性を備えています。日常のウォーキングからアウトドアまで多目的に使えます。

まとめ：山道から雨の街歩きまで

おすすめしたいのは、「浸水しない靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高水準。見た目はタウンシューズ寄りなので、普段使いに違和感がないのもありがたいです。

セールで25％オフだと1万円ちょいで買えることから、コスパが非常に高い一足と言われています。お値段以上の満足感があるシューズを、この機会に購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。