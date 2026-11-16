首元まで暖かい！ チャンピオンのボアフリースジャケットが6000円ちょいでお買い得

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チャンピオンの「アウター ボアフリース ジップフーデッドジャケット」は、柔らかい素材を用いたメンズ用上着です。Amazon.co.jpでは、6171円（34％オフ）などで販売され、売れています（11月16日現在）。

素材にはリサイクルポリエステル100％のシェルパフリースを採用。ふわふわと毛足が長く上品な光沢を持ち、軽量ながら多くの空気を含んで高い保温性を発揮します。

首元まで覆うハイネック仕様に加え、ポリジン加工による抗菌防臭機能や静電気を抑える制電糸も備え、日常着から重ね着のインナーまで幅広く活躍します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ふわふわのシェルパフリースとハイネックで首元まで暖かい

毛足が長く上品な光沢のボアフリースを採用。多くの空気を含み軽く暖かい着心地で、フード付きハイネックが冷気を防ぎます。

抗菌防臭加工と制電糸採用で冬の不快感をしっかり軽減

ポリジン加工による抗菌防臭機能を搭載しています。さらに袖下から脇に制電糸を使用し、乾燥する季節の静電気を抑えます。

洗濯機で洗えて重ね着も自在なシンプル＆タフなデザイン

左胸のロゴ刺繍が映える定番スタイル。薄手でかさばりにくいためアウターのインナーとしても使え、自宅の洗濯機で洗えます。

まとめ：軽くて暖かく、上着にも中間着にも使える薄さ

おすすめしたいのは、「冬向けの上着」を探している人です。空気をよく含む素材のため、軽くて暖かいのが特徴。薄いので肌着＋本製品＋コートのような中間着として着るのもアリ。

部屋着として用いるならこれを着るだけで冬の寒さを遠ざけられます。ぜひセール中のこの機会に、購入を検討してください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。