北海道、東北、関東、信越限定
【来週発売】出た！ めん・わかめ・ごま・スパイスが全部20％増量！ わかめラーメン「マシマシ嵐！」
2026年10月24日 07時00分更新
エースコックは10月26日より、「マシマシ嵐！わかめラーメン ごま・しょうゆ」を発売します。
めん・わかめ・ごま・スパイスの4つの要素を、2025年2月発売の「わかめラーメン ごま・しょうゆ」と比べて20％増量しています。
販売地域は北海道、東北、関東、信越です。
※以下、再掲載となります。
エースコックは10月26日、「マシマシ嵐！わかめラーメン ごま・しょうゆ」を発売します。販売地域は北海道、東北、関東、信越です。
めん・わかめ・ごま・スパイスが20％増量！
「マシマシ嵐！わかめラーメン」が登場
今回の商品は、めん・わかめ・ごま・スパイスの4つの要素を、2025年2月発売の「わかめラーメン ごま・しょうゆ」と比べて20％増量した一杯です。
食べごたえのある大盛り麺に、スパイスを利かせたしょうゆスープやわかめ、ごまを組み合わせています。
▲マシマシ嵐！わかめラーメン ごま・しょうゆ 287円
めんは、なめらかでコシがあり、歯切れのよい丸刃の麺です。適度に味付けすることで、麺のおいしさを引き立てています。湯戻し時間は3分です。
スープは、いりことかつおのだしにオイスターのうまみを加えた、魚介ベースのしょうゆ味です。別添のスパイスがアクセントになり、わかめとの相性も考えた味わいに仕上げています。
かやくには、風味のよいごまと磯の風味豊かなわかめを使用。めん、わかめ、ごま、スパイスを増量し、それぞれの特徴を楽しめる構成です。
大盛り麺に磯の香りとスパイスの刺激！
わかめのロゴと「マシマシ嵐！」の文字を大きく配置したパッケージがインパクト抜群ですね。
わかめだけでなく、麺もごまもスパイスも増量しており、食べ応えがありそう！ 販売地域に住んでいる人は、10月26日の発売をチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月26日
※価格は税込み表記です。
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