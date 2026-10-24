【来週発売】出た！ めん・わかめ・ごま・スパイスが全部20％増量！ わかめラーメン「マシマシ嵐！」

エースコックは10月26日より、「マシマシ嵐！わかめラーメン ごま・しょうゆ」を発売します。

めん・わかめ・ごま・スパイスの4つの要素を、2025年2月発売の「わかめラーメン ごま・しょうゆ」と比べて20％増量しています。

販売地域は北海道、東北、関東、信越です。

※以下、再掲載となります。

エースコックは10月26日、「マシマシ嵐！わかめラーメン ごま・しょうゆ」を発売します。販売地域は北海道、東北、関東、信越です。

めん・わかめ・ごま・スパイスが20％増量！

「マシマシ嵐！わかめラーメン」が登場

今回の商品は、めん・わかめ・ごま・スパイスの4つの要素を、2025年2月発売の「わかめラーメン ごま・しょうゆ」と比べて20％増量した一杯です。

食べごたえのある大盛り麺に、スパイスを利かせたしょうゆスープやわかめ、ごまを組み合わせています。

▲マシマシ嵐！わかめラーメン ごま・しょうゆ 287円

めんは、なめらかでコシがあり、歯切れのよい丸刃の麺です。適度に味付けすることで、麺のおいしさを引き立てています。湯戻し時間は3分です。

スープは、いりことかつおのだしにオイスターのうまみを加えた、魚介ベースのしょうゆ味です。別添のスパイスがアクセントになり、わかめとの相性も考えた味わいに仕上げています。

かやくには、風味のよいごまと磯の風味豊かなわかめを使用。めん、わかめ、ごま、スパイスを増量し、それぞれの特徴を楽しめる構成です。

大盛り麺に磯の香りとスパイスの刺激！

わかめのロゴと「マシマシ嵐！」の文字を大きく配置したパッケージがインパクト抜群ですね。

わかめだけでなく、麺もごまもスパイスも増量しており、食べ応えがありそう！ 販売地域に住んでいる人は、10月26日の発売をチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月26日

※価格は税込み表記です。