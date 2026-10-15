生ビール209円！ 牛角で黒毛和牛カルビも半額、10月30日まで

焼肉チェーン「牛角」は10月13日から30日までの平日限定で、「黒毛和牛フェア」を開催中です。
牛角で「黒毛和牛フェア」を開催！
カルビ半額、生ビールは209円に
期間中は「黒毛和牛カルビ」を通常価格の半額で提供するほか、黒毛和牛メニュー全6種や対象ドリンクを特別価格で販売します。食べ放題の「黒毛和牛コース」も割引価格で利用できます。
対象となる黒毛和牛は、肉のプロが目利きし、A4ランク相当以上のものを厳選したものです。
フェアは全国の牛角店舗で実施しますが、沖縄県の店舗や牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角焼肉食堂＆ホルモン酒場は対象外です。
利用時は着席時または会計時に、牛角公式アプリ内のクーポンをスタッフに提示する必要があります。また、割引前の飲食代金が2500円以上の場合に利用できます。
■黒毛和牛フェア 概要
実施期間：10月30日まで ※平日限定
実施店舗：全国の牛角店舗（沖縄県を除く）
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角焼肉食堂＆ホルモン酒場では実施しません
利用方法：着席時・会計時に「牛角公式アプリ内のクーポン」をスタッフに提示
※割引前の飲食代金2500円以上で利用可
対象商品：
単品
・黒毛和牛カルビ 通常968円→484円
・黒毛和牛ゲタカルビ 通常1078円→869円
・黒毛和牛上カルビ 通常1628円→1419円
・黒毛和牛上赤身くらした 通常1298円→1089円
・黒毛和牛切り落とし 通常748円→539円
・黒毛和牛うらハラミ 通常1298円→1199円
・アサヒスーパードライ 通常638円→209円
・ハイボール 通常605円→396円
・無糖レモンサワー 通常528円→319円
・無糖グレフルサワー 通常528円→319円
・黒ウーロンハイ 通常528円→319円
・玄米こうばし茶ハイ 通常528円→319円
食べ放題
・黒毛和牛コース 通常6578円→6028円
平日限定、ビールは約3分の1の価格に
黒毛和牛カルビが半額になるうえ、生ビールやサワー類もお得な価格で楽しめる今回のフェア。
焼肉と一緒にドリンクも満喫したい人は、平日の食事に牛角を利用してみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年10月13日
・終了日：2026年10月30日
※価格は税込み表記です。
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