ファミチキ1年分がもらえる!? ファミマの太っ腹キャンペーン、まもなく終了

ファミリーマートでは、最大でファミチキ1年分がもらえる「ファミチキ王決定戦」キャンペーンを9月29日から開催中。10月19日23時59分で終了します。

ファミチキ生誕20周年を記念した企画で、ファミチキの購入数を競い、上位入賞者には特典があるというもの。

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象のファミチキを購入すると、1個につきスタンプが1個たまり、獲得数でランキングを競います。

1位にはファミチキ1年分（無料引換クーポン365枚）、2位には6ヵ月分、3位には3ヵ月分をプレゼント。100位まで賞品が用意されています。

対象は定番の「ファミチキ」「ファミチキ（レッド）」と、20周年記念の限定フレーバー3種類です。

参加にはファミペイからのエントリーが必要ですが、エントリー前にためたスタンプもランキングに反映されます。

＜キャンペーン概要＞

・期間：9月29日～10月19日23時59分

・参加方法：ファミペイでエントリーし、対象商品購入時にアプリを提示

・賞品：1位365枚、2位181枚、3位92枚など、100位まで無料引換クーポンをプレゼント

詳細は公式キャンペーンページで確認できます。



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1位にはファミチキ1年分が当たる！ すでにファミペイを提示して購入していた人も、エントリーを忘れていないか確認しておきたいですね。