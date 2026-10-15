バンズなし！ バーガーキングの「肉だけ」が1年ぶり復活、450円から

バーガーキングは10月16日～22日の1週間限定で、直火焼きの100％ビーフパティをバンズなしで楽しめる「オン ザ ビーフ」シリーズ4種を販売します。
バンズなし！ 直火焼きのビーフパティをそのまま
ハンバーガーの主役であるビーフパティを、なんと肉だけで楽しむという思い切ったメニューが登場します。
「オン ザ ビーフ」は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティを、バンズに挟まずに味わう商品です。
実は2025年9月にも期間限定で登場しており、今回はおよそ1年ぶりの復活となります。
▲「オン ザ ビーフ」（塩コショウ）450円
専用のブロイラーで直火焼きしたビーフパティは、ジューシーでスモーキーな味わいが特徴。今回は塩コショウでシンプルにいただくタイプと、特製ソースをかけるタイプが用意されています。
▲「ビーフ オン ザ ビーフ」（塩コショウ）900円
塩コショウで味わうのは「オン ザ ビーフ」と「ビーフ オン ザ ビーフ」の2種類。ビーフパティ1枚のシングルと、2枚のダブルから選べます。
▲「ソース オン ザ ビーフ」550円
▲「ソース オン ザ ダブルビーフ」1000円
ソース付きのタイプも、シングルとダブルが用意。
ソースは、ハラペーニョの辛みをきかせた「スパイシーソース」、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の「テリヤキソース」、スモーキーな「BBQソース」の3種類から選べます。
購入特典のステッカーも
期間中、対象の「オン ザ ビーフ」シリーズを1品購入するごとに、購入特典としてオリジナルステッカーを1枚がもらえます。
ステッカーは数量限定で、なくなり次第配布終了となります。
ハンバーガーなのに、パンがない！
ハンバーガーのお店なのに、バンズをなくして肉だけを売るとは！ なかなか思い切ったメニューですよね。
しかも、ダブルなら肉が2枚！ ここまでくると、もはやハンバーガーというより肉料理!?
普段はバンズや野菜と一緒に楽しんでいるビーフパティを、あえて肉だけで味わう。これは一度試してみたい気もします。
販売は10月22日までの1週間限定と短いので、気になる人は狙って来店しましょう。
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：2026年10月16日
・終了日：2026年10月22日
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