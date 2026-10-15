バンズなし！ バーガーキングの「肉だけ」が1年ぶり復活、450円から

バーガーキングは10月16日～22日の1週間限定で、直火焼きの100％ビーフパティをバンズなしで楽しめる「オン ザ ビーフ」シリーズ4種を販売します。

バンズなし！ 直火焼きのビーフパティをそのまま

ハンバーガーの主役であるビーフパティを、なんと肉だけで楽しむという思い切ったメニューが登場します。



「オン ザ ビーフ」は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティを、バンズに挟まずに味わう商品です。



実は2025年9月にも期間限定で登場しており、今回はおよそ1年ぶりの復活となります。

▲「オン ザ ビーフ」（塩コショウ）450円



専用のブロイラーで直火焼きしたビーフパティは、ジューシーでスモーキーな味わいが特徴。今回は塩コショウでシンプルにいただくタイプと、特製ソースをかけるタイプが用意されています。

▲「ビーフ オン ザ ビーフ」（塩コショウ）900円

塩コショウで味わうのは「オン ザ ビーフ」と「ビーフ オン ザ ビーフ」の2種類。ビーフパティ1枚のシングルと、2枚のダブルから選べます。

▲「ソース オン ザ ビーフ」550円

▲「ソース オン ザ ダブルビーフ」1000円

ソース付きのタイプも、シングルとダブルが用意。



ソースは、ハラペーニョの辛みをきかせた「スパイシーソース」、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の「テリヤキソース」、スモーキーな「BBQソース」の3種類から選べます。

購入特典のステッカーも

期間中、対象の「オン ザ ビーフ」シリーズを1品購入するごとに、購入特典としてオリジナルステッカーを1枚がもらえます。



ステッカーは数量限定で、なくなり次第配布終了となります。

ハンバーガーなのに、パンがない！

ハンバーガーのお店なのに、バンズをなくして肉だけを売るとは！ なかなか思い切ったメニューですよね。



しかも、ダブルなら肉が2枚！ ここまでくると、もはやハンバーガーというより肉料理!?



普段はバンズや野菜と一緒に楽しんでいるビーフパティを、あえて肉だけで味わう。これは一度試してみたい気もします。



販売は10月22日までの1週間限定と短いので、気になる人は狙って来店しましょう。

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年10月16日

・終了日：2026年10月22日