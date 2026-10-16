うどん290円！ 4日間限定で麺3品が100円引き、コロッケは半額に

東海地区を中心に展開するうどんチェーン「どんどん庵」は、10月16日～19日の期間限定で、「どんどん祭」を開催し、看板メニュー「きしめん」などを100円引きで販売します。

きしめん・うどんが290円

次回使える値引き券ももらえる！

「どんどん祭」の対象は「きしめん」「うどん」「そば」の3品。4日間限定で、通常価格から100円引きで販売します。各麺メニューは大サイズも一律100円引きとなります。



また、サイドメニューの「牛肉入りコロッケ」は、通常価格180円のところ、半額の90円で提供します。



・きしめん（並） 通常価格390円→290円

・うどん（並） 通常価格390円→290円

・そば（並） 通常価格450円→350円

・牛肉入りコロッケ 通常価格 180円 →90円



さらに、期間中に来店すると、次回以降の食事で使える値引券を合計9枚プレゼント。内訳は、いつでも使える70円引き券6枚と、17時以降に麺・丼・定食で使える100円引き券3枚です。すべて使うと合計720円の値引きになります。

きしめん＋コロッケでも380円！

「どんどん庵」は、愛知県・岐阜県・三重県に26店舗を構えるうどんチェーン。もともと「きしめん（並）」が390円とお手頃なのですが、「どんどん祭」ではさらに100円引きに！



牛肉入りコロッケも90円なので、きしめんと合わせても380円。今どき、この価格で麺と揚げ物が食べられるのはありがたいですね。



4日間限定なので、東海地方にお住まいの方は、この週末が狙い目です



・開始日：2026年10月16日

・終了日：2026年10月19日

※価格は税込み表記です。