うどん290円！ 4日間限定で麺3品が100円引き、コロッケは半額に

東海地区を中心に展開するうどんチェーン「どんどん庵」は、10月16日～19日の期間限定で、「どんどん祭」を開催し、看板メニュー「きしめん」などを100円引きで販売します。
きしめん・うどんが290円
次回使える値引き券ももらえる！
「どんどん祭」の対象は「きしめん」「うどん」「そば」の3品。4日間限定で、通常価格から100円引きで販売します。各麺メニューは大サイズも一律100円引きとなります。
また、サイドメニューの「牛肉入りコロッケ」は、通常価格180円のところ、半額の90円で提供します。
・きしめん（並） 通常価格390円→290円
・うどん（並） 通常価格390円→290円
・そば（並） 通常価格450円→350円
・牛肉入りコロッケ 通常価格 180円 →90円
さらに、期間中に来店すると、次回以降の食事で使える値引券を合計9枚プレゼント。内訳は、いつでも使える70円引き券6枚と、17時以降に麺・丼・定食で使える100円引き券3枚です。すべて使うと合計720円の値引きになります。
きしめん＋コロッケでも380円！
「どんどん庵」は、愛知県・岐阜県・三重県に26店舗を構えるうどんチェーン。もともと「きしめん（並）」が390円とお手頃なのですが、「どんどん祭」ではさらに100円引きに！
牛肉入りコロッケも90円なので、きしめんと合わせても380円。今どき、この価格で麺と揚げ物が食べられるのはありがたいですね。
4日間限定なので、東海地方にお住まいの方は、この週末が狙い目です
・開始日：2026年10月16日
・終了日：2026年10月19日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります