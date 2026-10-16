【本日から】くら寿司「うなぎ110円」「かに110円」！ 決算大感謝フェア

回転寿司チェーン「くら寿司」は10月16日から、「創業50年祭」の一環として「決算大感謝」フェアを開催します。
くら寿司「決算大感謝」フェア開催！
うなぎ・かに軍艦・赤えびが110円、クリームまぜそばも新登場
うなぎやかに軍艦など人気の寿司5品を1皿110円で販売するほか、対象商品が1皿無料になるQRクーポンサービスも実施します。さらに、かにとえびのクリームまぜそばも登場します。
▲うなぎ（一貫） 110円
丁寧に焼き上げたうなぎを蒸したあと、タレ漬けと炭火焼きなどの焼き工程を3回繰り返して仕上げます。
外側の香ばしさと、身のふっくらとした柔らかさが特徴で、醤油ベースの甘辛いタレを合わせています。
▲厳選かに軍艦（一貫） 110円
水揚げ後すぐに茹でるなど、旨みを逃がさないための加工を施したかに身を使用しています。かにの身を贅沢に味わえる一品です。
▲天然 赤えび（一貫） 110円
アルゼンチン産の大型赤えびを厳選して使用しています。甘みを引き出す特殊加工から背開き、凍結までの工程を短時間で行い、身がつぶれにくく乾燥を防ぐスキンパックを採用しています。
▲1.5倍盛りコーン軍艦 110円
人気の定番商品であるコーンを通常の1.5倍に増量しています。コーンには、甘みや旨みが強いスーパースイート種を厳選して使用。
卵黄のコクと醸造酢やりんご酢のさわやかな酸味を組み合わせた、四大添加物無添加のオリジナルマヨネーズで味付けしています。
▲あぶりチーズドリア風 110円
ひき肉の代わりに粗めの大豆ミートを使用し、肉のような粗びき感を演出しています。
玉ねぎや人参、セロリ、たけのこ水煮などの野菜の旨みを凝縮したソースに、まろやかなチーズソースを合わせて炙っています。
■QRクーポンサービスで対象商品が1皿無料に
また、くら寿司は10月16日から25日まで、対象商品が1皿無料になるQRクーポンサービスも実施します。
対象は「みなみまぐろ大とろ（一貫）」「大ばちまぐろ（一貫）」「宮崎牛てんこもり」「くらポテト メガ」の4商品です。
店頭レジで1会計税込1000円以上の利用が条件で、いずれか1種類のクーポンを1日1回利用できます。
▲みなみまぐろ大とろ（一貫） 280円
▲大ばちまぐろ（一貫） 160円
▲宮崎牛てんこもり 250円
▲くらポテト メガ 380円
■濃厚なクリームまぜそばが新登場！
▲かにとえびのクリームまぜそば 580円
細かく砕いた甘えびの頭を原料に、完熟トマトや北海道産生クリーム、生乳などをブレンドしたソースを使用しています。
トッピングにはかに身とえびをのせ、ソースと相性のよいほうれん草と、シャキシャキとした食感が特徴のレッドオニオンを添えています。
えびの風味が香る、コクと深みのあるソースが特徴といいます。なお、持ち帰りには対応しておらず、予定数量に達し次第販売を終了します。
くら寿司の創業50年祭がアツい！
うなぎやかに軍艦、赤えびが110円で楽しめる今回のフェアは、普段の食事にちょっと贅沢なネタを加えたいときにも注目です。
さらに、かにとえびのクリームまぜそばも登場するので、寿司だけでなく麺メニューも味わってみたいところ。
QRクーポンの対象商品もチェックして、お得に食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年10月16日
・終了日：2026年10月29日
※価格は税込み表記です。
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