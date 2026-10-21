さらに限定星5キャラ「パール」も引き続きピックアップ中！
限定星5キャラ「千冶・刃」が復刻登場！『崩壊：スターレイル』Ver.4.6後半が本日10月21日よりスタート
COGNOSPHEREは10月21日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信・運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、限定星5キャラクター「千冶・刃」（CV：三木眞一郎さん）が登場するイベント跳躍「我、即ち刃なり」を開催したと発表。
また、限定星5キャラクター「パール」（CV：安野希世乃さん）が登場するイベント跳躍「海より出づる真珠」も引き続き開催している。以下では、これらゲーム内のイベント情報を紹介しよう。
■Ver.4.6後半イベント跳躍
●イベント跳躍「我、即ち刃なり」
本日より、イベント跳躍「我、即ち刃なり」を復刻開催。期間中、限定星5キャラクター「千冶・刃（炎・虚無）」（CV：三木眞一郎さん）の出現率がアップしている。また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「煉獄に焼かれし新身（虚無）」の出現率がアップしているので、ぜひチェックしてみよう。
開催期間は、サーバー時間で2026年11月10日15時まで。日本時間で11月10日16時までだ。
●イベント跳躍「海より出づる真珠」
限定星5キャラクター「パール（氷・愉悦）」（CV：安野希世乃さん）の出現率がアップするイベント跳躍「海より出づる真珠」も引き続き開催中。また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「明日に捧げる色（愉悦）」の出現率がアップしている。
開催期間は、サーバー時間で2026年11月10日15時まで。日本時間で11月10日16時まで。
■イベント「スターピースフェスティバル：ワンカット」
スターピースエンターテインメントが総力を挙げて制作する大型リアリティ番組「スターピースフェスティバル：ワンカット」がついに撮影開始。今すぐオーディションに参加して、あなたの戦闘テクニックを披露しよう。次のアクションスターはあなただ。
開催期間は、北京時間で2026年11月11日3時59分まで。日本時間で11月11日4時59分まで。
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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