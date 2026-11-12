限定星5キャラ無料配布など、豪華報酬が盛りだくさん！
初の星神キャラ「星神★アッハ」が降臨！『崩壊：スターレイル』Ver.4.7を配信中
COGNOSPHEREは11月11日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信・運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］において、Ver.4.7「いま、群星は笑いに包まれる」へアップデートしたと発表。
ついに初の星神キャラである、限定星5キャラクター「星神★アッハ」（CV：戸松遥さん）が登場。また、Ver.4.0から続いてきた「二相楽園」を舞台とする物語も、いよいよ終幕を迎える。そのほか、新イベントやゲーム外の情報などを以下では紹介しよう。
『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル および公式X（Twitter）アカウントにて、キャラクター「星神★アッハ」のキャラクターPV「飛んでけ、サイコロ！」を公開中。さらに、公式XではPV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加すると、抽選でキャラクターグッズが当たるので、ぜひチェックしてみよう。
▼「星神★アッハ」キャラクターPV公開中
https://www.youtube.com/watch?v=LOBzpRSHCL8
Ver.4.7前半イベント跳躍M
●イベント跳躍「群星を欺く大芝居」
2026年11月11日より、イベント跳躍「群星を欺く大芝居」を開催。Ver.4.7期間中、限定星5キャラクター「星神★アッハ（愉悦・量子）」（CV：戸松遥さん）の出現率がアップしている。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「はじめの『アッハ』が響く時（愉悦）」の出現率がアップ。開催期間は、サーバー時間で2026年12月22日14時59分まで、日本時間で12月22日15時59分までだ。
※本イベント跳躍はVer.4.7期間中、常時開催されます。
●イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」
さらに、イベント跳躍「銘心の萃」も開催。期間中、「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「銀狼LV.999（愉悦・虚数）」（CV：阿澄佳奈さん）、「火花（愉悦・炎）」（CV：上田麗奈さん）、「爻光（愉悦・物理）」（CV：花澤香菜さん）が再登場する。この機会をお見逃しなく。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、限定星5光円錐「銀河シティへようこそ（愉悦）」「きらびやかな世界（愉悦）」「彼女が視ると決めた時（愉悦）」の出現率がアップ。開催期間は、サーバー時間で2026年12月2日11時59分まで、日本時間で12月2日12時59分までとなる。
「銘心の萃/真心の集・銀狼LV.999」
「銘心の萃/真心の集・火花」
「銘心の萃/真心の集・爻光」
新開拓クエスト「いま、群星は笑いに包まれる」
気の狂いそうな静寂に声が響いた――「笑って、其にキミのことを気づかせよう」。かくして群星は沈黙を破り、持てる光すべてを一度の笑い声に込めた。
イベント「劇場版もふもふ号：ドタバタキッチン」
「青天航路もふもふ号」を未完のまま終わらせるのだろうか？ とんでもない！ 誰よりも責任感の強い偉大な漫画家「二次元ホース」は、完結どころか、劇場版グルメ編まで描くつもりとのこと。彼女があなたに残した遺産は、受け継がれるのを待っている。
しかし、その遺産を手に入れるためにはまず、この空前絶後の傑作を完成させなければならない。ただし、漫画を「描く」というのは、あなたが思うほど簡単なことではないで……。開催期間は、北京時間で2026年12月23日3時59分まで、日本時間で12月23日4時59分までだ。
限定星5キャラクター無料配布
Ver.4.7期間中、ゲームにログインすると、「黄泉（虚無・雷）」（CV：沢城みゆきさん）、「丹恒・飲月（壊滅・虚数）」（CV：伊東健人さん）、「景元（知恵・雷）」（CV：小野大輔さん）の3名の限定星5キャラクターの中から、お好きな1名を無料で獲得できる。
さらに、上記3名のキャラクターの「奇縁星魂」から、1つ選んで受け取ることが可能だ。開催期間は、北京時間で2026年12月23日5時59分まで、日本時間で12月23日6時59分までだ。
ログインで星軌専用チケット20枚ゲット！
Ver.4.7期間中、アッハの贈り物として、累計7日間ログインすると、星軌専用チケットを合計20枚獲得できる。ぜひチェックしてみよう。開催期間は、北京時間で2026年12月23日5時59分まで、日本時間で12月23日6時59分までとなる。
ログインで「金の伴星」×1を受け取ろう
Ver.4.7では、ゲームにログインするだけで「金の伴星」×1を受け取ることができる。また、限定星5キャラクター「椒丘（虚無・炎）」（CV：豊永利行さん）が交換ショップに追加される。ぜひお見逃しなく。開催期間は、サーバー時間で2026年12月23日5時59分まで、日本時間で12月23日6時59分まで。
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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