COGNOSPHEREは9月28日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseがiOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5で配信・運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』について、Ver.4.6「月立つ前に獣と踊れ」にアップデートしたと発表。

本アップデートでは、新限定星5キャラクター「パール」（CV：安野希世乃さん）が登場するイベント跳躍を開催するほか、復刻イベント跳躍も実施、そのほか新しい開拓クエストやゲーム内イベントなどが登場している。

ゲームの公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントにて、キャラクター「パール」のキャラクターPV「希望の描き方」を公開している。さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。抽選でキャラグッズが当たるチャンスなので、ぜひともチェックしてみよう。

▼「パール」PV公開中

https://www.youtube.com/watch?v=hs3YfTB1I3s

▼公式X https://x.com/houkaistarrail

■ Ver.4.6前半イベント跳躍イベント跳躍

●イベント跳躍「海より出づる真珠」

本日から、イベント跳躍「海より出づる真珠」では、限定星5キャラクター「パール（愉悦・氷）」（CV：安野希世乃さん）の出現率がアップしている。また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「明日に捧げる色（愉悦）」の出現率がアップしているので、お見逃しなく。

開催期間は、サーバー時間で2026年11月10日15時まで、日本時間で11月10日16時までだ。

※本イベント跳躍はVer.4.6期間中、常時開催されます。

●イベント跳躍「花盛りの裁き手」

さらに、イベント跳躍「花盛りの裁き手」で、限定星5キャラクター「緋英（愉悦・物理）」（CV：佐倉綾音さん）が再登場している。また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「再び花が咲く季節に（愉悦）」の出現率がアップしているので、こちらもチェックしよう。

開催期間は、サーバー時間で2026年10月21日11時59分まで、日本時間で10月21日12時59分までとなる。

■ 開拓クエストの新章「月立つ前に獣と踊れ」

暗闇にうごめく獣が再びその口を開き、生贄に一柱の神を求める。月が再び昇る前にその飢えと渇きを鎮められるのは、智者の血だけだ……。

■ イベント「愛、幽霊とロボット」

廃棄されていたメカヨロイの生産ラインは、幽霊スコートの手によって、幽霊に肉体を与える「リンドン(TM)実体化メカヨロイ」の生産ラインへと生まれ変わった。

ところが、スコートが珍しく善いことをしたというのに、突如現れたラクシュミーに邪魔されてしまう。あなたは仲間たちと力をあわせ、彼が審査をクリアして、「噂の彼女」の手から無事に逃れられるよう手を貸すことに！

開催期間は、北京時間で2026年11月11日3時59分まで、日本時間で2026年11月11日4時59分まで。

■ ログインボーナス「巡星の礼」

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催中。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえるので、ぜひ参加しよう。

開催期間は、サーバー時間で2026年11月10日3時59分まで、 日本時間で11月10日4時59分までだ。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

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