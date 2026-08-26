新開拓クエストやイベントなどが盛りだくさん！
限定星5キャラ「ロビン・夏空の歌」が新登場！『崩壊：スターレイル』が本日8月26日よりVer.4.5にアップデート
COGNOSPHEREは8月26日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信／運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.4.5「千の星に賭すチップ」にアップデートしたと発表。
新限定星5キャラクター「ロビン・夏空の歌」が登場するイベント跳躍を開催したほか、新しい開拓クエストやイベントなどを実施している。以下では、それらコンテンツを紹介しよう。
なお、本作の公式YouTubeチャンネルおよび公式Xにて、「ロビン・夏空の歌」のキャラクターPV「風を追いかけて」を公開中。さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催している。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひともチェックしよう。
▼キャラクターPV「ロビン・夏空の歌」
https://www.youtube.com/watch?v=882FHoKwZVk
●イベント跳躍「夏空に響く旋律」
本日8月26日から、Ver.4.5期間中、イベント跳躍「夏空に響く旋律」では、限定星5キャラクター「ロビン・夏空の歌（記憶・風）」（CV：名塚佳織／歌：Chevy）の出現率がアップする。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「立ち上がり高らかな歌を（記憶）」の出現率がアップ。ぜひお見逃しなく。
● イベント跳躍（復刻）「晨昏を穿つ虹」
Ver.4.5期間中、イベント跳躍（復刻）「晨昏を穿つ虹」では、限定星5キャラクター「ヒアンシー（記憶・風）」（CV：羊宮妃那さん）が復刻登場する。再び彼女を仲間にできるチャンスだ。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「空の虹が消えぬように（記憶）」の出現率がアップしているのでお見逃しなく。
開催期間は、イベント跳躍「夏空に響く旋律」＆「晨昏を穿つ虹」ともに、サーバー時間で2026年9月12日11時59分まで。日本時間で、9月12日12時59分までだ。
■開拓クエスト・幕間「お金を使いまくって、大富豪のトップを目指そう」
3日間で200億を使い切る散財ゲーム――だが、運命は富を手放すことを許さない。捨てようとすればするほど、なぜか手元に戻ってきてしまう……。
※Ver.4.5期間中、このコンテンツは「終焉の視界」機能を通して事前体験できます。
■開拓クエスト「千の星に賭すチップ」
楽園の命を繋ぎ止めるには、どれほどの対価を差し出せばよいのだろうか。琥珀の視線を引きつけるには、どのような響きが必要なのだろうか。天秤は静かに定まる――残された道は、すべてを賭けた大博打のみ。
■イベント「限界突破！爆走グランプリ」
「幻月遊儀」からインスピレーションを受け、新しいレースが千星シティで開催されることになった。優勝したチームは、「交通（ルール）を司る神」になれる。
開催期間は、北京時間で2026年9月28日3時59分まで。日本時間で、9月28日4時59分までだ。
■「階差宇宙：楽園漫記」アップデート
Ver.4.5では、「階差宇宙：楽園漫記」に新たな請謁者の仮面、方程式、奇物、加重奇物、イベントが追加される。さらに、適合レベルおよび報酬が拡張され、星階の上限はX10「万機の王」に。ぜひチェックしてみよう。
■ログインボーナス「巡星の礼」
ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえるので、ぜひ参加しよう。
開催期間は、北京時間で2026年9月28日3時59分まで。日本時間で、9月28日4時59分までだ。
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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