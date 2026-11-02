COGNOSPHEREは10月30日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信／運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.4.7「いま、群星は笑いに包まれる」のリリース日を発表した。リリース日は2026年11月11日だ。

今回のアップデートで、二相楽園は運命を左右する最終公演を迎える。星神★アッハが実装され、其は宇宙公演の監督を務めると同時に、自らも戦いに身を投じることに。そして、最後の「幻月遊儀」が幕を開ける。其は開拓者とともに、この世紀末の公演の中で目覚めた古獣「貪慾」に立ち向かい、宇宙の運命を左右する決戦に挑む。

▼『崩壊：スターレイル』Ver.4.7の予告PVはこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=4DA0674x1NI

アッハがプロデュースする大芝居を見届けよう

いくつもの琥珀紀にわたり、古獣「貪慾」はアッハの「幻月遊儀」によって封印されてきた。しかし今、この巨獣が完全に目覚めようとしている。古獣が力を取り戻し、宇宙全体を貪り食うことを阻止するため、アッハは「『貪慾』釣り」計画を始動させ、8人の請謁者を集めて、「最後の幻月遊儀」と銘打った盛大な公演を開催する。

今回の釣りの舞台となる「可笑しな船」が、広大な星の海へと帆を広げ、旅立つ。甘い見た目のこのお菓子戦艦は、「貪慾」を誘い出し、捕らえる使命を背負っている。笑いの神様がプロデュースする、宇宙をまたにかけたこの終幕の大芝居を、ぜひ見届けよう。

初の星神実装

今回のアップデートでは、愉悦の運命を歩む限定★5キャラクター、星神★アッハが実装される。「幻月遊儀」を生み出した星神である其は、長年にわたり、演劇やジョークを通して銀河の衆生の悲喜を観察してきた。そして今回、「貪慾」が宇宙を貪り食うのを阻止するため、自ら舞台に上がり、「貪慾狩り」の最終公演を企画した。

戦闘中、星神★アッハは愉悦の運命を歩むキャラクターを昇格させ、それぞれの戦闘能力を解放できるようにする。さらに、新たな「アッハタイム」では自ら主演を務め、愉悦スキルの演出速度を加速させる。特筆すべきは、味方全体が戦闘中、継続的にアッハのために願力を蓄積できる点だ。願力が最大になると必殺技を発動でき、敵全体に愉悦ダメージを与える。それだけでなく、星神としての権能により、味方の攻撃で敵の最大HPを削ることもできる。

Ver.4.7の前半では、限定★5キャラクターの銀狼LV.999、火花、爻光が復刻され、後半では黄泉、丹恒・飲月、景元が復刻される。さらに、新たな育成システム「奇縁星魂」も実装。対象キャラクターを所持し、そのキャラクターに対応する奇縁星魂を解放すると、新たな追加スキルが解放され、戦闘能力を強化できる。

中でも、黄泉、丹恒・飲月、景元には、いち早く奇縁星魂が追加される。専用の戦闘バフを解放することで、今後の開拓の旅でも引き続き頼もしい戦力となるだろう。

バージョンイベント

バージョンイベントやコンテンツについては、新イベント「劇場版もふもふ号：ドタバタキッチン」が開催される。アッハのスイーツ店経営を手伝い、コインを稼ごう。また、新戦闘イベント「スターピースフェスティバル：スターへの道」も開催される。

常設コンテンツ「マネーウォーズ」では、シーズン2「キャンバスアドベンチャー」が開幕し、コンテンツ全体がアップデートされる。さらに、イベント「幻楽のファッションショー」に参加すると、星神★アッハの限定コスチューム「群星ロッタリー」をはじめ、さまざまな報酬を獲得できるチャンスがある。

バージョン実装当日には、ショートアニメ「月下の愉快なお葬式」も公開。そして、人と神が共演する壮大な舞台では、群星がアッハの大舞台に向けて新曲「無中に有を生ず」を披露する。二相楽園編の締めくくりにふさわしい、没入感あふれるストーリー体験を届ける。ぜひとも期待しよう。

横浜市コラボキャンペーン「スターレイル開拓ゲーム in 横浜」が開催中

『崩壊：スターレイル』×横浜市コラボキャンペーン「スターレイル開拓ゲーム in 横浜」が2026年10月31日より開催中。「二相楽園」仕様のラッピング車両＆オリジナルデザインみなとみらい線一日乗車券や、オリジナルカードプレゼントキャンペーン、フォトスポット、大観覧車「コスモクロック21」特別演出、ハンマーヘッドパーク特別展示＆特別コラボ花火など、横浜の街を舞台に愉しさ満載の内容となっている。開拓者（プレイヤー）は、ぜひ横浜で、アッハとの追いかけっこを愉しんでみよう。

▼詳細はこちら

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/houkaistarrail/

モバイルSuicaコラボ開催決定

『崩壊：スターレイル』×「モバイルSuica」コラボが決定した。詳細は近日公開予定なので、次のアナウンスに注目してほしい。

ローソンキャンペーン実施決定

『崩壊：スターレイル』ローソンキャンペーン実施決定。描きおろしイラストをパッケージに使ったフード、先着・数量限定のオリジナルグッズ、店内放送など、盛りだくさんでお送りする。詳細は11月中旬に公開するので、お楽しみに。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

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