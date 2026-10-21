充電器も推し色に！ エレコム、全6色のUSB-C充電器＆ケーブルセットを発売

エレコムは、スマートフォンの充電に必要なAC充電器とUSB Type-Cケーブルをひとまとめにした新製品「USB AC充電器＆ケーブルセット」を10月下旬に発売する。価格は2,479円。外出先での充電を想定した持ち運びやすい構成で、パウダーブルー、ミントグリーン、シャーベットピンク、ライラックパープル、ホワイト、ハニーイエローの6色をそろえ、自分の好みや推し色に合わせて選べる点が特徴だ。
AC充電器は約39.1gの軽量なキューブ型で、90度スイング構造のプラグを採用し、バッグやポーチの中でもかさばりにくい。USB Type-Cポートを1基備え、USB Power Deliveryに対応し、最大20W出力で対応スマートフォンなどを充電できる設計だ。
付属ケーブルは約1.2mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで、充電しながら画面操作をしやすい長さに設定されている。さらに、AC充電器とケーブルをまとめて収納できるリユース可能なポーチ型パッケージを採用し、持ち運びのしやすさにも配慮した。AC充電器は電気用品安全法のPSE適合品で、独自テストも実施し、安全性にも気を配っているという。
主な仕様は、定格入力電圧がAC100V～240V、定格出力電力が20W、定格出力電圧が5V、9V、12Vとなる。サイズはおよそ幅33.7×奥行33.7×高さ33.7mm。重量はおよそ39.1gとなる。
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